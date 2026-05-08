Mănăstirea Vlădiceni și‑a sărbătorit hramul

Vineri, 8 mai, în ziua pomenirii Sfântului Ioan Evanghelistul, Mănăstirea Vlădiceni din judeţul Iaşi și‑a cinstit ocrotitorul. Cu această ocazie, Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie. Așezământul monahal de aici este singurul din Arhiepiscopia Iașilor care îl are ca ocrotitor pe „Apostolul iubirii”.

Credincioșii din zona Iașiului, dar și alți pelerini din zona Moldovei au participat vineri dimineață la hramul Mănăstirii Vlădiceni din Iași. Obștea monahală și clericii din împrejurimile orașului l‑au avut ca oaspete pe Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, care a săvârșit, cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie.

După citirea pasajelor scripturistice rânduite în această zi, Preasfinția Sa a explicat credincioșilor prezenți învățătura Sfântului Ioan Evanghelistul, subliniind că acesta ne arată că nu rămânem doar la înțelegerea cuvântului, ci suntem chemați la trăirea lui și la jertfa dusă până la capăt, la nădejdea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu și pentru cei dragi nouă, dar și pentru toți oamenii pe care Dumnezeu ni‑i scoate în cale:

„Sfântul Evanghelist Ioan ne îndeamnă să nu rămânem doar la înțelegerea cuvântului, ci la trăirea lui și la jertfa dusă până la capăt, la nădejdea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu și pentru cei dragi nouă și pentru toți oamenii pe care Dumnezeu ni‑i scoate în cale.

Învățăm să punem la inima noastră cuvântul Scripturii, care spune că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu.

Lucrarea creștinului în lume, a episcopului, a preotului și a fiecăruia dintre dumneavoastră este să ne bucurăm de toți cei care Îl cunosc pe Dumnezeu, de toți cei care se întorc de la rău, de toți cei care își încep ziua cu dorința de a‑L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele și de a trăi ziua fără păcat înaintea lui Dumnezeu.

Aceasta reprezintă lucrarea și mărturia celui care crede și nădăjduiește în Dumnezeu. Aceasta este mărturia pe care Sfântul Ioan Evanghelistul a pus‑o în cuvânt și a trăit‑o în faptă. Este numit teolog al luminii și al iubirii, pentru că însăși Evanghelia sa aduce o profunzime aparte față de ceilalți evangheliști sinoptici: Matei, Marcu și Luca”.

La final, arhimandritul Arsenie Butnaru, starețul așezământului monahal, a mulțumit ierarhului pentru slujire, precum și credincioșilor pentru prezență și participare.