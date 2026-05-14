O nouă chilie românească se construiește în Muntele Athos

Cu ajutorul Domnului și al Preasfintei Sale Maici, sub ocrotirea Sfinților Atanasie cel Mare și Chiril al Alexandriei, pe teritoriul Schitului Lacu din Sfântul Munte Athos se ridică o nouă chilie românească, loc de rugăciune, liniște și nevoință pentru cei care doresc să-I slujească lui Hristos în tăcerea binecuvântată a Athosului. Noua chilie se ridică pe un teren dăruit de Schitul Lacu, într-o vale adâncă înconjurată de păduri de castani, loc potrivit pentru liniște, rugăciune și viețuire monahală. Prin strădania şi jertfa ctitorilor, chilia va cuprinde un paraclis, trapeză, încăperi pentru vieţuitori şi spaţii de primire, toate rânduite în aşa fel încât să slujească nevoilor obştii şi celor care vor cere sprijin duhovnicesc. Perioada totală de execuție a proiectului este de 3 ani, primul an fiind dedicat proiectării, avizării și pregătirii terenului, în timp ce în următorii doi va avea loc construcția propriu-zisă.

Scopul acestei lucrări este întemeierea unui loc de rugăciune şi de nevoinţă pentru monahii români din Sfântul Munte. În fiecare zi, obştea se va ruga pentru întreaga lume şi mai ales pentru binele poporului român, iar ctitorii şi binefăcătorii vor fi pomeniţi la sfintele slujbe. Chilia Sfinţilor Atanasie şi Chiril se află sub ascultarea Schitului Lacu, care la rândul său aparţine de Mănăstirea „Sfântul Pavel”.

Cei care doresc să afle mai multe despre această lucrare sau să sprijine construcția pot vizita site-ul chiliasfintiloratanasiesichiril.ro.