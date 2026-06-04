Premierea tinerilor misionari din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

La Muzeul Bisericesc Eparhial din municipiul Buzău a avut loc, în Duminica Cincizecimii, 31 mai, festivitatea de premiere a grupurilor catehetice câștigătoare ale etapei eparhiale a Concursului Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, organizat de Patriarhia Română în cadrul Programului Național Catehetic „Hristos împărtășit copiilor”.

Ediția din 2026 a Concursului Național Catehetic s-a desfășurat în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Activitățile propuse au urmărit aprofundarea învățăturii Bisericii referitoare la familia creștină, punând în lumină exemplele de credință, dăruire și mărturisire oferite de sfintele femei care au îmbogățit patrimoniul spiritual al creștinismului.

La nivelul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, concursul a reunit 53 de grupuri catehetice parohiale din cele șapte protoierii. Pe parcursul mai multor luni, copiii și tinerii implicați, îndrumați de preoți și profesori, au participat la activități catehetice, culturale, educaționale și filantropice, menite să valorifice învățătura Bisericii despre familie și să contribuie la dezvoltarea unei autentice culturi a responsabilității, comuniunii și solidarității creștine.

În urma evaluării proiectelor înscrise în concurs, au fost desemnate șase grupuri catehetice care s-au remarcat prin calitatea activităților derulate, originalitatea inițiativelor și implicarea exemplară a participanților: Parohia „Buna Vestire”-Banu din Buzău, Protoieria Buzău I – premiul I; Parohia Coza, Protoieria Panciu - premiul al II-lea; Parohia Cărpiniștea, Protoieria Buzău I - premiul al III-lea; Parohia Limpeziș, Protoieria Buzău II - mențiunea I; Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Focșani, Protoieria Focșani I - mențiunea a II-a; Parohia Tuturor Sfinților din Focșani, Protoieria Focșani II - mențiunea a III-a.

Festivitatea de premiere a reunit delegații celor șase grupuri catehetice laureate, fiecare parohie fiind reprezentată de preotul sau profesorul coordonator al proiectului și de câte trei copii implicați activ în activități. Îmbrăcați în costume populare, tinerii au oferit evenimentului o notă de autenticitate și frumusețe, evidențiind armonia dintre valorile credinței, tradiția românească și educația creștină.

Premiile au constat în diplome, icoane și cărți, care au fost oferite din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, ca expresie a prețuirii pentru efortul și rezultatele obținute de participanți în cadrul acestui demers educațional și misionar.