Sărbătoarea Sfinților Mucenici de la Niculițel

Zilele de 3 şi 4 iunie au fost momente de sărbătoare pentru Episcopia Tulcii, care i‑a cinstit cu mare solemnitate pe ocrotitorii ei: Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip, martirizaţi la Noviodunum (Isaccea, judeţul Tulcea) în secolul al 4‑lea, la data de 4 iunie, şi reînhumaţi ulterior în cripta de la Niculițel.

Sărbătoarea a început din ajun, 3 iunie, la Mănăstirea Cocoș, unde se păstrează sfintele moaște ale mucenicilor, prin slujba Privegherii. Urmând același ritual de mai mulți ani, după slujbă, raclele cu sfintele moaște au fost purtate în procesiune și depuse în martirionul de la basilica din Niculițel. Aici s‑a săvârșit slujba Privegherii, iar noaptea s‑au oficiat slujba Miezonopticii și Sfânta Liturghie la Biserica „Sfânta Parascheva” din Niculițel.

Slujba din ziua praznicului a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ca în fiecare an, la slujbă au participat și pelerini din Tulcea și Constanța, dar și din alte zone ale țării.

În timpul oficierii Sfintei Liturghii, credincioşii au avut posibilitatea să treacă prin fața raclelor ce adăpostesc moaștele celor patru sfinți martiri. La finalul slujbei, a fost oferită icoana sfinţilor ocrotitori Preasfințitului Părinte Episcop Visarion, precum și reprezentanților autorităților locale și centrale, prezenți la slujbă.

Anul acesta s‑au împlinit 55 de ani de la descoperirea moaștelor Sfinților Mucenici de la Niculițel și 25 de ani de la începutul sărbătorii și manifestărilor organizate cu prilejul cinstirii lor.