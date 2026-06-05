Festivitate de absolvire la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Elevii clasei a XII‑a de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău au încheiat, în mod festiv, ciclul de învățământ liceal, în 2 iunie. Sfânta Liturghie a fost săvârşită în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Au participat preoți profesori și cadre didactice, alături de elevii absolvenți și părinții acestora.

În deschiderea festivităţii de premiere, pr. Călin Ciurbe, directorul liceului, a evocat parcursul elevilor și rolul formator al școlii.

Preasfințitul Părinte Benedict le‑a adresat absolvenților un cuvânt de învăţătură şi i‑a îndemnat să ducă mai departe ceea ce au primit bun și frumos în anii de liceu, așezând aceste valori în noile contexte ale vieții lor. Au mai vorbit Gheorghe Bancea, inspector școlar general, Narcisa Panie, din partea Consiliului Local Zalău, și pr. Doru Gârboan, reprezentantul comitetului de părinți.

Dirigintele clasei, Florin Lazăr, a înmânat diplomele de absolvire, iar elevii merituoși au primit diplome și cărți. Șeful de promoție, Erik Szasz, a susținut discursul festiv, iar la final pr. Călin Ciurbe i‑a declarat absolvenți pe elevii promoției 2022-2026.