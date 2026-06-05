Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Festivitate de absolvire la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Festivitate de absolvire la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Ionuţ Chifa - 05 Iunie 2026

Elevii clasei a XII‑a de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău au încheiat, în mod festiv, ciclul de învățământ liceal, în 2 iunie. Sfânta Liturghie a fost săvârşită în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Au participat preoți profesori și cadre didactice, alături de elevii absolvenți și părinții acestora.

În deschiderea festivităţii de premiere, pr. Călin Ciurbe, directorul liceului, a evocat parcursul elevilor și rolul formator al școlii.

Preasfințitul Părinte Benedict le‑a adresat absolvenților un cuvânt de învăţătură şi i‑a îndemnat să ducă mai departe ceea ce au primit bun și frumos în anii de liceu, așezând aceste valori în noile contexte ale vieții lor. Au mai vorbit Gheorghe Bancea, inspector școlar general, Narcisa Panie, din partea Consiliului Local Zalău, și pr. Doru Gârboan, reprezentantul comitetului de părinți.

Dirigintele clasei, Florin Lazăr, a înmânat diplomele de absolvire, iar elevii merituoși au primit diplome și cărți. Șeful de promoție, Erik Szasz, a susținut discursul festiv, iar la final pr. Călin Ciurbe i‑a declarat absolvenți pe elevii promoției 2022-2026. 

 

Citeşte mai multe despre:   festivitate de absolvire  -   Liceul Ortodox din Zalău  -   Catedrala Episcopală din Zalău  -   Benedict, Episcopul Sălajului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri