Deschiderea Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae” la Iași

Miercuri seara, 13 mai, Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu din Iași a găzduit deschiderea oficială a celei de-a XIII-a ediții a Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae”, eveniment organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. La manifestare a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Desfășurat în contextul Anului omagial 2026, proclamat în Patriarhia Română ca An al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar, simpozionul propune anul acesta tema: „«Binecuvântată ești tu între femei!» Maica Domnului: maică, fecioară, îndrumătoare”.

Tema ediției aduce în atenția publicului personalitatea și lucrarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, prezentată drept model al viețuirii smerite și al ascultării față de Dumnezeu. Organizatorii au subliniat faptul că reflecția teologică asupra Maicii Domnului devine, în același timp, o invitație la redescoperirea valorilor familiei creștine și a răspunsului omului la chemarea lui Dumnezeu.

În deschiderea evenimentului, părintele conf. dr. Paul-Cezar Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, a evidențiat faptul că ediția din acest an își propune să aducă în atenția teologilor, a lumii academice și a societății contemporane modelul feminin prin excelență al creștinătății - Maica Domnului, „pildă de viețuire, ascultare și smerenie pentru întreaga lume creștină”:

„Ne-am propus să aducem în atenția teologilor, a lumii academice și a societății contemporane persoana care este modelul feminin prin excelență: Maica Domnului, cea care devine pildă de viețuire, ascultare și smerenie pentru întreaga lume creștină. În același timp, recunosc că am sentimentul că alegerea noastră s-a dovedit a fi una inspirată în contextul societății și al lumii contemporane - o lume frântă și dezbinată, o lume a conflictelor și a urii, o lume care are nevoie, credem noi, de exemplul și de rugăciunea Maicii Domnului.

Totodată, ediția de anul acesta se dorește a fi o mărturie despre sfințenia feminină, prin aducerea în atenția comunității academice a vieților sfintelor femei recent canonizate, mai ales a celor din zona Moldovei, pe care le cunoaștem: Sfânta Cuvioasă Mavra de la Ceahlău, Sfintele Cuvioase Nazaria și Olimpiada de la Văratec, Sfânta Cuvioasă Elisabeta (Safta) Brâncoveanu, Sfânta Olimpiada de la Fărcașa și Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași”.

Prezent la eveniment, Ciprian-Vasile Olinici, secretar de stat pentru Culte, a subliniat importanța temei propuse în cadrul simpozionului, arătând că aceasta depășește dimensiunea strict religioasă și are profunde implicații culturale și sociale, mai ales în ceea ce privește familia, demnitatea femeii și solidaritatea între generații: „Din perspectiva noastră, a instituției statului român care se ocupă de acest frumos și onorant dialog dintre stat și viața religioasă, tema propusă - „Binecuvântată ești tu între femei, Maică Fecioară Îndrumătoare” - depășește o dimensiune strict religioasă, având, în același timp, profunde implicații culturale și sociale, mai ales în ceea ce privește familia, demnitatea femeii și solidaritatea între generații.

Tema nu trebuie privită doar ca un reper spiritual al tradiției creștine, ci și ca o temă de interes public, din perspectiva valorilor de responsabilitate, grijă, discreție și forță morală pe care le proiectează în spațiul social și cultural european. Experiența europeană arată că societățile stabile se construiesc pe încredere, solidaritate și responsabilitate între generații, iar aceste valori se formează în primul rând în familie.

Familia devine primul spațiu al demnității umane; este locul în care omul învață că viața nu este doar o competiție, ci și o relație, nu doar autonomie, ci și responsabilitate, nu doar drept, ci și datorie. Acolo se transmit credința, memoria, compasiunea și speranța”.

În cadrul evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a transmis un cuvânt de binecuvântare, în care a evidențiat rolul Maicii Domnului în iconomia mântuirii și apropierea lui Dumnezeu de om: „«Maica Domnului este răspunsul uman desăvârșit la iubirea lui Dumnezeu», mărturisește Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Teologul. Primind vestea cea bună adusă de Arhanghelul Gavriil, prin răspunsul său: «Fie-mi mie după cuvântul tău», Maica Domnului a devenit vas ales pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu, pentru venirea lui Dumnezeu la cea mai adâncă apropiere de om.

S-a împlinit astfel așteptarea cerului și așteptarea pământului, adică ridicarea omului din cădere și din moarte și redobândirea de către acesta a calității de fiu al lui Dumnezeu, după har. Fără răspunsul Maicii Domnului, calea omului spre unirea cu Izvorul Vieții, cu Dumnezeu, ar fi rămas închisă”.

Programul manifestării include trei zile de dezbateri academice, conferințe și sesiuni de comunicări științifice. Totodată, organizatorii și-au propus publicarea unui volum colectiv în limbile română și engleză, precum și constituirea unui grup de lucru dedicat cercetării interdisciplinare.