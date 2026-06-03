Întâlnire de 10 de ani la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu

Absolvenţii promoției 2012‑2016 de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu s‑au revăzut marţi, 2 iunie, la 10 de ani de la absolvirea cursurilor de licență. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, un sobor de preoți condus de pr. lect. univ. dr. Petru Pantiș, alături de pr. conf. univ. dr. Nicolae Moșoiu, a săvârșit Sfânta Liturghie în capela Facultății de Teologie din Sibiu, după care a săvârşit slujba Parastasului pentru părinții profesori plecați la Domnul, informează Mitropolia Ardealului.

Întâlnirea a continuat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a prestigioasei instituții teologice, unde membrii promoției 2012‑2016 şi‑au prezentat realizările pe plan misionar și pastoral, dar și pe plan familial, informează Mitropolia Ardealului. Prof. univ. dr. habil. Ciprian Ioan Streza şi pr. prof. univ. dr. Dorin Oancea le‑au transmis un cuvânt din partea instituției teologice absolvite.

În cadrul întâlnirii au fost rememorate momentele cele mai importante din cei patru ani de studenţie, în care profesorii prestigioasei Facultăţi de Teologie Ortodoxă din Sibiu i‑au îndrumat şi format atât intelectual, cât şi duhovniceşte, pentru a deveni slujitori ai Sfântului Altar.