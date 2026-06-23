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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Duminica a treia după Rusalii la Catedrala Episcopală din Deva

Duminica a treia după Rusalii la Catedrala Episcopală din Deva

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Un articol de: Cătălin Ungureanu - 23 Iunie 2026

În Duminica a treia după Rusalii, a Sfinților Athoniți, 21 iunie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Catedralei Episcopale „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfântul Ierarh Nicolae”, dirijată de pr. Nicolae‑Daniel Balea.

Preotul Alin Neag, slujitor al Catedralei Episcopale devene, a rostit omilia pericopei evanghelice a acestei duminici, învățătura Mântuitorului Iisus Hristos despre grijile vieții, și a vorbit despre pomenirea în această duminică a Tuturor Sfinților Athoniți, oferind câteva modele de sfinți de neam românesc, care s‑au nevoit în Sfântul Munte Athos.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a vorbit în cuvântul de învățătură, făcând referire la pericopa evanghelică, despre două căi rătăcite prin care omul se poate îndepărta de Dumnezeu, și anume una interioară, egoismul, și cealaltă exterioară, prin grija deosebită pentru trup. Preasfinția Sa a oferit ca alternativă înfrânarea și smerenia, virtuți prin care omul să prioritizeze în viața pământească dobândirea fericirii veșnice în Împărăția lui Dumnezeu. 

 

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