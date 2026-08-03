Facultatea de Teologie Ortodoxă din București reprezentată la întâlnirea anuală a SNTS

În perioada 28 iulie - 1 august 2026, la Universitatea din Durham (Marea Britanie) a avut loc cea de‑a 80‑a întâlnire anuală a celei mai prestigioase asociații de studii biblice nou‑testamentare la nivel mondial, Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS). Președintele asociației la această întrunire aniversară a fost prof. Adele Reinhartz, de la Universitatea din Ottawa (Canada). „În cadrul întâlnirii au fost susținute șapte prelegeri în plen și câte trei prelegeri în cadrul fiecăruia dintre cele 18 seminare tematice, dedicate diverselor aspecte ale cercetării științifice a Noului Testament precum: critica textuală a Noului Testament, receptarea apocrifă, papirologie, epigrafie și numismatică, filosofia greacă și creștinismul primar etc.”, ne‑a transmis pr. lect. dr. Cosmin Daniel Pricop.

Membru al SNTS din anul 2017, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a oferit un răspuns academic la un referat susținut în cadrul seminarului dedicat scrierilor ioaneice ale Noului Testament. Titlul de membru al SNTS este acordat în urma propunerilor făcute de cel puțin trei membri activi, prin scrisori oficiale de recomandare, exclusiv pe baza calității publicațiilor candidaților, ale căror cărți sau articole cu caracter științific trebuie să fie publicate la edituri și în reviste prestigioase la nivel internațional.

În anul 2027, a 81‑a întâlnire a SNTS se va desfășura la Universitatea din Tübingen, Germania.