Cinstirea Sfântului Ierarh Nifon la Târgovişte

La Târgoviște va fi sărbătorit și în acest an Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, ocrotitorul Arhiepiscopiei Târgoviștei, prin mai multe evenimente culturale şi duhovniceşti.

Aceste evenimente vor reuni, alături de foarte mulți credincioși, ierarhi din țară și din diasporă şi se vor desfășura, sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, în zilele de 10 și 11 august. Luni, 10 august, slujba Vecerniei va fi săvârșită pe un podium special amenajat în imediata vecinătate a Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște, iar la final chiriarhul va premia elevii care au obținut primele locuri la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie și a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească”, împreună cu profesorii coordonatori. În cea de‑a doua zi a sărbătorii, marți, 11 august, credincioșii sunt așteptați dis‑de‑dimineață pentru a participa la Sfânta Liturghie, săvârșită pe podiumul de lângă catedrală de Înaltpreasfinția Sa, împreună cu ierarhii invitați.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon va lansa volumele apărute recent la Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, intitulate: „Voievozi de la Târgoviște - ctitori de spiritualitate ortodoxă” și „Mitropolitul Ștefan I al Țării Românești - promotor al misiunii Bisericii prin intermediul tiparului”, precum și broșurile din colecția misionar‑educativă dedicată tinerilor: „Familia - fundament al valorilor Evangheliei lui Hristos” și „Credință și mărturisire în spațiul virtual”.

Totodată, va oferi Diploma de excelență „Sfântul Ierarh Nifon” și premii elevilor care au obținut primele locuri la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare 2025‑2026, precum și profesorilor lor îndrumători, celor patru elevi care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat, precum și unor tineri campioni la diferite competiții internaționale.

Alături de moaștele Sfântului Ierarh Nifon, se vor afla spre închinare, în ziua de 11 august, până seara târziu, și moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, aduse special la Târgoviște. Racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nifon este alcătuită, în principal, din părți de sfinte moaște primite de Înaltpreasfinția Sa în timpul vizitei la Sfântul Munte Athos, din zilele de 30‑31 august 2008, de la Mănăstirea Dionisiu, unde se află mormântul Sfântului Ierarh Nifon. Pe lângă acestea, alte părticele au fost aduse personal la Târgoviște de părintele arhimandrit Petros, starețul Mănăstirii Dionisiu, în august 2011 și în august 2013. Toate aceste sfinte moaște se află în racla Sfântului Ierarh din Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

Între chipurile de sfințenie ale Bisericii, un loc aparte îl ocupă și ocrotitorul Eparhiei Târgoviştei, Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, personalitate de prim rang a Ortodoxiei de la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea. Slujirea sa a cuprins demnități înalte: a fost Mitropolit al Tesalonicului, Patriarh al Constantinopolului de două ori și, în cele din urmă, Mitropolit al Țării Româneşti, astfel că, prin viața și lucrarea sa, el a devenit un reper pentru întreaga lume ortodoxă.

El a ajuns în Țara Românească la invitația voievodului Radu cel Mare, într‑o perioadă de mare stabilitate politică și de dezvoltare culturală, iar misiunea sa a fost aceea de a întări viața morală și spirituală a poporului, contribuind decisiv la renașterea spirituală care a caracterizat epoca.

Sfântul Ierarh Nifon a înființat eparhiile Buzăului și Râmnicului, aducând în Muntenia rânduiala bisericească constantinopolitană. Vizionar și deschis către mijloacele moderne ale epocii, el a înțeles valoarea tiparului, noua tehnologie de comunicare a vremii, și a încurajat folosirea lui în misiunea‑pastorală a Bisericii. Sub îndrumarea sa, ieromonahul Macarie a tipărit, la Târgoviște, primul Liturghier ortodox din lume și prima carte tipărită pe pământ românesc (1508), urmate de Octoih (1510) și Tetraevangheliar (1512). Prin intermediul acestor lucrări, la Târgoviște s‑au pus temeliile culturii tipărite românești. Pentru a păstra vie moștenirea acestor tipărituri, la inițiativa și sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei le‑a retipărit în ediții jubiliare, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, reafirmând rolul fostei Cetăți de Scaun muntene ca loc de naștere al culturii tipărite românești.