Credința, sprijin în fața încercărilor vieții, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Numeroși credincioși suceveni au participat, în Duminica a 9‑a după Pogorârea Sfântului Duh, la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală - Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, unde Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a adresat un îndemn la statornicie în credință, pornind de la pericopa evanghelică despre umblarea pe mare și potolirea furtunii.

Înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, între care arhim. Serafim Grigoraș, starețul mănăstirii, și arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh, ierarhul a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în așezământul ce adăpostește moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou”, dirijată de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Bogdan Norocel, slujitor la Parohia „Sfântul Dumitru” din Câmpulung Moldovenesc. Pornind de la textul evanghelic, acesta a arătat că furtuna prin care trec Apostolii reprezintă încercările îngăduite de Dumnezeu pentru întărirea credinței și a răbdării, subliniind că Domnul nu îi părăsește pe cei care Îl cheamă în rugăciune. Referindu‑se la Apostolul Petru, predicatorul a evidențiat că, deși credința sa a fost umbrită de îndoială, Hristos i‑a întins mâna și l‑a salvat, oferind astfel tuturor credincioșilor imaginea iubirii și purtării de grijă a lui Dumnezeu.

În încheierea predicii, părintele Bogdan Norocel a arătat că Biserica este corabia în care Hristos îi conduce pe oameni spre limanul mântuirii, iar biruința asupra ispitelor este posibilă prin credință, rugăciune și încredere în ajutorul dumnezeiesc.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a mulțumit părintelui invitat pentru cuvântul de învățătură și a amintit că pe site‑ul arhiepiscopiei pot fi consultate exegeza și Decalogul dedicate Evangheliei duminicii, având ca mesaj central chemarea de a rămâne uniți cu Hristos pentru a birui „valurile vieții”.

Ierarhul a făcut apoi câteva anunțuri privind programul liturgic al eparhiei, invitând credincioșii la Taina Sfântului Maslu de obște din 9 august, precum și la slujbele arhierești prilejuite de praznicul Schimbării la Față a Domnului, care vor fi săvârșite în mai multe mănăstiri din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Întrucât în aceeași zi a fost pomenit Sfântul Împărat Iustinian cel Mare, chiriarhul a evocat personalitatea marelui apărător al credinței și a prezentat Decalogul inspirat din viața acestuia. Potrivit tradiției locului, la final au fost rostite rugăciuni de dezlegare și pentru sănătatea celor aflați în suferință, după care numeroșii pelerini s‑au închinat la moaștele Sfântului Ioan cel Nou.