Liturghie arhierească la Schitul „Schimbarea la Faţă a Domnului” din Păltiniş

În Duminica a 9‑a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit la Schitul „Schimbarea la Faţă a Domnului” din staţiunea montană Păltiniş, judeţul Sibiu. După Sfânta Liturghie, ierarhul a sfinţit noul Altar de vară al aşezământului monahal.

Împreună cu ierarhul au liturghisit arhimandritul Atanasie Roman, starețul Mănăstirii „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov; arhimandritul Valeriu Luca, starețul așezământului monahal din Păltiniş, şi alţi slujitori ai sfintelor altare. Credincioşi din localităţile apropiate, dar şi pelerini veniţi din mai multe părţi alte ţării, au participat la Sfânta Liturghie săvârşită în biserica mare a schitului, iar în cadrul slujbei religioase teologul Daniel Nicolae Mânzatu a fost hirotonit diacon, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurențiu a tâlcuit Evanghelia din Duminica a 9‑a după Rusalii, în care se relatează Umblarea pe mare - Potolirea furtunii.

„Ori de câte ori suntem supuşi la o probă în lucrările pe care le avem de îndeplinit, să nu ne încredem doar în puterile noastre, să nu credem că suntem cei mai buni pescari sau vâslaşi în corabie, pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu suntem lipsiţi de cel mai important lucru din viaţa noastră. Înţelegem că această corabie în care se aflau ucenicii simbolizează Biserica Mântuitorului Iisus Hristos. În această corabie suntem noi toţi şi călătorim pe valurile vieţii. Asupra Bisericii se pornesc furtuni mari şi atât de multe ispite încât, fiind pe valurile vieţii, de foarte multe ori, strigăm către Mântuitorul Iisus Hristos: «Doamne, ajută‑ne!». Avem însă această certitudine că Îl avem drept Cârmaci al corabiei pe Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. Când ne referim la Biserică, înţelegem ierarhia conducătoare: episcopi, preoţi, diaconi. Înţelegem apoi trupul tainic al Domnului, adică totalitatea credincioşilor care formează ca un trup o legătură puternică, Capul acestui trup fiind Mântuitorul Iisus Hristos”, a subliniat ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a sfinţit noul Altar de vară al schitului, iar credincioşii veniți la Păltiniş au primit binecuvântare prin ungere cu untdelemn şi apă sfințite.

Arhimandritul Valeriu Luca, starețul așezământului monahal, a mulțumit ierarhului pentru împreuna‑slujire și binecuvântarea adusă noului Altar de vară aflat în imediata apropiere a lăcașului de cult. Părintele stareţ a mulţumit apoi tuturor celor care au sprijinit construirea Altarului de vară.

Schitul „Schimbarea la Faţă a Domnului” din Păltiniş a fost ctitorit în anul 1925 de Mitropolitul Nicolae Bălan, bisericuţa de lemn fiind sfinţită în anul 1927. Lângă biserica de lemn, în anul 1987, a fost înmormântat filosoful Constantin Noica. Prin binecuvântarea şi implicarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu s‑au ridicat lângă schit Centrul Cultural „Sfântul Andrei Şaguna” şi noua biserică a aşezământului monahal.