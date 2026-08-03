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Vizită arhierească în Parohia Gugești I din județul Vrancea

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Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 03 August 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, i‑a vizitat duminică, 2 august, pe credincioșii Parohiei vrâncene Gugești I, săvârșind Sfânta Liturghie în biserica din localitate, aflată sub ocrotirea Sfinților Trei Ierarhi.

În soborul slujitorilor s‑au aflat șase clerici: pr. Oscar Frunză, protoiereu al Protoieriei Focșani II; pr. Adrian Papuc, secretar al aceleiași protoierii; pr. paroh Marian Trușcă; pr. Gheorghe Țărâncă, paroh al Parohiei Mărtinești; arhid. Laurențiu Manea; ierod. Anastasie Iancu, inspector eparhial.

Pornind de la textul evanghelic al Duminicii a 9‑a după Rusalii (Matei 14, 22‑34), care ne relatează umblarea pe mare a Mântuitorului și potolirea furtunii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a arătat că statornicia credinței și privirea neîncetată către Hristos îi dau omului puterea de a birui încercările vieții, în timp ce îndoiala îl îndepărtează de Dumnezeu și îl face să se „scufunde” sufletește. Chiriarhul a menționat că, în momentele de cumpănă, creștinul este chemat să rostească din inimă rugăciunea: „Doamne, scapă‑mă! Doamne, ajută‑mă!”, având deplină încredere în ajutorul dumnezeiesc. Totodată, a explicat simbolismul corabiei din Evanghelie, subliniind că aceasta preînchipuie Biserica lui Hristos, la cârma căreia Se află Însuși Mântuitorul, iar arhiereii și preoții sunt rânduiți să‑i călăuzească pe credincioși spre limanul mântuirii. În încheiere, ierarhul locului a îndemnat la păstrarea unității în Biserică, la ascultare, smerenie și fidelitate față de învățătura ortodoxă, avertizând asupra pericolului mândriei și al rătăcirii de la adevărata credință.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic‑misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

 

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