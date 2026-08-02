Moment de rugăciune şi binecuvântare la o biserică din Bucureşti

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat duminică, 2 august, Sfânta Liturghie, în biserica Parohiei „Sfinții Arhangheli”‑Huedin, Protoieria Sector 4 Capitală, unde a rostit un cuvânt de învăţătură şi a binecuvântat această comunitate misionară.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit un cuvânt de învățătură în care a pus în lumină paralela dintre marea învolburată din textul evanghelic și viața pământească plină de încercări, suferințe și pierderi: „Părinții Bisericii, vorbind despre această Evanghelie, au arătat că marea învolburată este viața noastră, atunci când trecem prin suferințe, prin necazuri. (…) Unul are o suferință grea, altul o rană adâncă ce nu poate fi tămăduită decât de Dumnezeu sau o despărțire, care îl afectează în mod deosebit, de familie, de soție, de copii. Pentru alții, despărțirea de cei care mor este greu de purtat. Toate acestea înseamnă valuri puternice împotriva cărora nu putem lupta singuri, fără ajutorul lui Dumnezeu. (…) Dacă vom cere ajutorul lui Dumnezeu, așa cum prin cuvinte simple a cerut Petru, «Doamne, scapă‑mă!», înțelegând că pieirea era atât de aproape, am putea și noi să fim salvați. Părinții Bisericii, preluând din această Evanghelie episodul întâlnirii lui Petru cu Mântuitorul, l‑au așezat în Acatistul Mântuitorului, care este una dintre cele mai frumoase capodopere imnografice ale Bisericii şi care vorbește despre această puțină credință pe care o avea înlăuntru Petru, spunând că el se afunda tocmai din acest motiv, dar a cerut mână de ajutor”.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Adrian Laurențiu Cârlan, pe seama Parohiei „Sfinții Arhangheli”‑Huedin. Preasfinția Sa l‑a felicitat pe noul cleric pentru cei 18 ani în care a fost cântăreț al acestei biserici, precum și pentru noua slujire în care a fost rânduit: „Părintele s‑a remarcat prin această dragoste față de muzică. A sluji la strană și la Sfântul Altar este un lucru sfânt. Îl felicităm pe părintele nou hirotonit pentru perioada în care a slujit în calitate de cântăreț aici, dar și pentru noua sa slujire. Vă îndemn pe toți, pe părinții de la această biserică și pe credincioșii acestei parohii, să vă rugați mult pentru părintele diacon Adrian Laurențiu, ca slujirea lui să fie cu folos”.

La finalul slujbei, părintele paroh Florentin‑Nectarie Antasiuc a adresat un cuvânt de mulțumire: „Doresc să îi mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a binecuvântat ca, în decurs de două luni, la parohia noastră să fie săvârșite două hirotonii, dar și Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, care a săvârșit aceste Sfinte Taine. Părintele Adrian s‑a ostenit să formeze, în parohia noastră, o strană de care suntem foarte mândri, de aceea este o mare bucurie și o emoție pentru mine, pentru părinții slujitori, dar cred că și pentru fiecare dintre dumneavoastră, cei care veniți duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare la această biserică”.