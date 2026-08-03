Școală de vară în Săcel, Maramureș

În perioada 4‑6 august 2026, la Centrul social‑cultural „Iustinian Arhiepiscopul” al Parohiei Săcel I, judeţul Maramureş, se desfăşoară prima ediție a Școlii de vară „Credință, Educație, Identitate. Sfântul Ioan Iacob - model de jertfelnicie, asumare și promovare a identității creștine”.

Evenimentul, organizat de Școala Gimnazială Săcel‑Maramureș, în parteneriat cu Primăria Săcel; Inspectoratul Școlar Județean Maramureș; Protopopiatul Ortodox Vișeu; Parohia ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Săcel I; Parohia ortodoxă „Sfânta Treime” Săcel II; Parohia ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Săcel Iza; Palatul Copiilor Baia Mare; Parcul Natural „Munții Maramureșului”; și Școala Gimnazială Bogdan Vodă, își propune să fie o activitate cu caracter educațional, o experiență duhovnicească și creativă, adânc înrădăcinată în valorile credinței și ale tradițiilor românești.

Părintele Dănuț Iuga, profesor de religie și organizator, ne‑a oferit mai multe detalii despre această școală de vară: „Ne dorim ca acest moment să fie unul cu totul deosebit, deoarece această școală de vară se adresează tuturor tinerilor din localitatea noastră, indiferent de vârstă. Această inițiativă a pornit din dorința de a face ceva împreună cu elevii noștri, cu generațiile actuale, dar și de a redescoperi și a reînnoda legăturile cu generațiile anterioare cu care am colaborat și cu care am participat la alte tabere religioase. Mulțumim Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, pentru binecuvântare, inspectorilor școlari și inspectorului școlar de specialitate pentru acordul pe care ni l‑au oferit și pentru sprijinul acordat în organizarea acestei activități; părintelui Dumitru Iuga pentru punerea la dispoziție a Centrului social‑cultural «Iustinian Arhiepiscopul» al Parohiei ortodoxe Săcel I, dar și tuturor colegilor implicați și tuturor partenerilor. Nădăjduim ca această activitate să rămână în sufletele tuturor celor care vor participa și să constituie un imbold și un exemplu de bune practici”.