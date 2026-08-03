Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Școală de vară în Săcel, Maramureș

Școală de vară în Săcel, Maramureș

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 03 August 2026

În perioada 4‑6 august 2026, la Centrul social‑cultural „Iustinian Arhiepiscopul” al Parohiei Săcel I, judeţul Maramureş, se desfăşoară prima ediție a Școlii de vară „Credință, Educație, Identitate. Sfântul Ioan Iacob - model de jertfelnicie, asumare și promovare a identității creștine”.

Evenimentul, organizat de Școala Gimnazială Săcel‑Maramureș, în parteneriat cu Primăria Săcel; Inspectoratul Școlar Județean Maramureș; Protopopiatul Ortodox Vișeu; Parohia ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Săcel I; Parohia ortodoxă „Sfânta Treime” Săcel II; Parohia ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Săcel Iza; Palatul Copiilor Baia Mare; Parcul Natural „Munții Maramureșului”; și Școala Gimnazială Bogdan Vodă, își propune să fie o activitate cu caracter educațional, o experiență duhovnicească și creativă, adânc înrădăcinată în valorile credinței și ale tradițiilor românești.

Părintele Dănuț Iuga, profesor de religie și organizator, ne‑a oferit mai multe detalii despre această școală de vară: „Ne dorim ca acest moment să fie unul cu totul deosebit, deoarece această școală de vară se adresează tuturor tinerilor din localitatea noastră, indiferent de vârstă. Această inițiativă a pornit din dorința de a face ceva împreună cu elevii noștri, cu generațiile actuale, dar și de a redescoperi și a reînnoda legăturile cu generațiile anterioare cu care am colaborat și cu care am participat la alte tabere religioase. Mulțumim Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, pentru binecuvântare, inspectorilor școlari și inspectorului școlar de specialitate pentru acordul pe care ni l‑au oferit și pentru sprijinul acordat în organizarea acestei activități; părintelui Dumitru Iuga pentru punerea la dispoziție a Centrului social‑cultural «Iustinian Arhiepiscopul» al Parohiei ortodoxe Săcel I, dar și tuturor colegilor implicați și tuturor partenerilor. Nădăjduim ca această activitate să rămână în sufletele tuturor celor care vor participa și să constituie un imbold și un exemplu de bune practici”.

 

Citeşte mai multe despre:   școala de vară
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri