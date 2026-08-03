La Târgoviște va fi sărbătorit și în acest an Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, ocrotitorul Arhiepiscopiei Târgoviștei, prin mai multe evenimente
Popas de slujire la Schitul „Sfântul Pantelimon” din Argeş
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a săvârșit Sfânta Liturghie duminică, 2 august, la Schitul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, situat pe Transfăgărășan, la cota 1000, în judeţul Argeş, informează arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Sfânta Liturghie a fost oficiată de ierarh în biserica schitului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența numeroșilor credincioși veniți să participe la rugăciune și să primească binecuvântare. La slujbă au luat parte și turiști aflați în tranzit pe Transfăgărășan.
La finalul Sfintei Liturghii, chiriarhul a săvârșit slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii Schitului „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”.
Biserica Schitului „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” a fost sfințită la 27 iulie 2026.