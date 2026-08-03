Congresul Mondial de Studii Siriace la București

În perioada 3‑7 august 2026, Palatul Parlamentului din București găzduiește cea de‑a XIV‑a ediție a Congresului Mondial de Studii Siriace (Symposium Syriacum) și cea de‑a XII‑a ediție a Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine, evenimente academice de prestigiu care se desfășoară în premieră în Europa de Sud‑Est.

Mandatul pentru organizarea acestei ediții a fost încredințat României încă din anul 2022, în cadrul Congresului de la Paris, datorită aprecierii în rândul comunității științifice internaționale. Congresul Mondial de Studii Siriace este organizat încă din anul 1972, o dată la patru ani. Din anul 1980, Conferința de Studii Arabe Creștine se desfășoară în paralel cu Symposium Syriacum.

Sub tema „Pacea și dialogul - premise pentru protejarea patrimoniului literar și material”, dublul eveniment își propune să aducă în prim‑plan o problemă urgentă a lumii contemporane: salvarea patrimoniului cultural din Orientul Mijlociu, care a fost expus unui risc major prin conflictele recente din regiune. La eveniment participă peste 400 de specialiști, lideri religioşi şi reprezentanţi ai mediului academic din 35 de țări, şi din 176 de universități prestigioase din întreaga lume. Deschiderea oficială a evenimentului academic a avut loc ieri, 3 august, la Palatul Parlamentului. Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „«Misiune creștină și dragoste evanghelică în slujba păcii» - Câteva aspecte privind relațiile frățești dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă a Antiohiei și a Întregului Orient”, de Înaltpreasfinţitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal. La sesiunea inaugurală a participat şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal şi secretarul Sfântului Sinod.

Evenimentul a fost cinstit şi de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, care a transmis un mesaj video.

Conform comunicatului oficial al manifestării, „Congresul își propune să consolideze dialogul intercultural, bazat pe implicarea expertizei academice occidentale, a școlilor de gândire ortodoxe și a tradițiilor creștine din Orientul Mijlociu. Într‑o perioadă marcată de diviziuni, creștinismul siriac și arab merită o atenție reînnoită pentru importanța lor profundă în istoria culturală globală. În plus, cultura creștină siriacă reprezintă unul dintre cele mai valoroase filoane literare răsăritene, având o importanță deosebită prin faptul că a perpetuat limba în care a vorbit Iisus Hristos”.

A XIV‑a ediţie a Congresului Mondial de Studii Siriace şi a XII‑a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Studii Arabe Creştine sunt organizate de Institutul Levant, în parteneriat cu Academia Română și Fundaţia Română pentru Democraţie, sub egida Parlamentului României.