Omagiu de credință, lumină și nădejde la Buzău

În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (SNFOR‑ABV) a organizat sâmbătă, 20 iunie, un moment de rugăciune, cultură și recunoștință închinat celor 16 femei românce cu viață sfântă recent canonizate de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În ambianța caldă și primitoare a Ceainăriei Culturale din municipiul Buzău, membrele SNFOR‑ABV s‑au reunit pentru a evoca chipurile luminoase ale acestor femei (mucenițe, monahii, mame sau soții de domnitori) care au sfințit pământul țării noastre prin rugăciune și mărturisire creștină.

În deschidere, Cristina Rotărescu, în calitate de moderatoare, a amintit că dorința organizării unei astfel de activități a luat naștere pe Dealul Patriarhiei, cu ocazia proclamării generale a canonizării acestor femei bineplăcute lui Dumnezeu, la care a participat ca membră a delegației SNFOR‑ABV.

Evenimentul a fost structurat în jurul a 16 momente distincte, fiecare glas simbolic aducând în prim‑plan viața, pătimirea și moștenirea spirituală a uneia dintre sfintele prăznuite - adevărate modele de jertfă și trăire profundă a Evangheliei lui Hristos.

După fiecare prezentare, un grup de eleve de la Liceul Teoretic „Grigore Gheba” din Dumitrești, județul Vrancea, condus de Diana Bucur, a interpretat troparele sfintelor.

În încheiere, Neluța Mirela Furtună, președinta SNFOR‑ABV, a mulțumit Părintelui Arhiepiscop Ciprian pentru arhiereasca binecuvântare și pentru permanenta grijă arătată față de lucrarea cultural‑educațională și misionară a societății. A accentuat faptul că aceste 16 sfinte reprezintă un reper moral esențial într‑o lume secularizată, ele demonstrând că sfințenia nu are hotare de timp, gen sau statut social, ci este rodul iubirii curate față de Dumnezeu și de aproapele, al credinței, smereniei și ascultării pe care fiecare dintre noi este dator să le manifeste.