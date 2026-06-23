Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț

La sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

Conform Biroului de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, acest moment, al proclamării canonizării, este unul deosebit şi reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând astfel în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în colaborare cu Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț, organizează în perioada 25‑29 iunie o serie de manifestări liturgice, duhovnicești și culturale, închinate acestei sfinte cuvioase.

Astfel, conform comunicatului transmis de Arhiepiscopia Alba Iuliei, joi, 25 iunie, de la ora 7:00 este săvârşită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie; iar de la ora 17:00 va avea loc Vecernia mică, urmând ca de la ora 18:00 să fie săvârşită slujba de binecuvântare a plăcii comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

Vineri, 26 iunie, de la ora ora 7:00 va fi săvârşită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, de la ora 17:00 - Vecernia mică, iar de la ora 19:00 are loc lansarea cărții „Maternitatea sfințitoare - Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț”, carte care a apărut la Editura Reîntregirea, autor fiind pr. Oliviu Botoi.

Sâmbătă, 27 iunie, de la ora 7:00 va fi săvârşită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de așezarea în biserica mare a mănăstirii a raclei cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia. La ora 18:00 are loc slujba Privegherii.

Duminică, 28 iunie, de la ora ora 8:30 vor fi săvârşite Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și slujba Ceasurilor III și VI; de la ora 10:00 va fi săvârşită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar de la ora 18:00 - slujba Privegherii.

Luni, 29 iunie, de la ora 8:00 are loc întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia; de la ora 9:00 începe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc; iar la ora 12:00 are loc ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, conform unui comunicat al Biroului de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.