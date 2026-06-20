Desemnarea candidaților pentru slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei

Data: 20 Iunie 2026

În ziua de sâmbătă, 20 iunie 2026, la sediul Mitropoliei Basarabiei din Chişinău, Republica Moldova, s‑a întrunit Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, la care, sub preşedinţia IPS Părinte Mitropolit Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, au participat: PS Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, PS Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, şi PS Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, în vederea desemnării, prin consultare deschisă urmată de vot secret, a doi candidaţi pentru slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al plaiurilor.

Membrii Sinodului mitropolitan, urmând procedurile statutare, au desemnat doi candidaţi spre a fi aleşi în această responsabilitate: Preasfinţitul Părinte Episcop Antonie de Bălți și Preasfinţitul Părinte Episcop Veniamin al Basarabiei de Sud, informează Biroul de presă al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Ierarhii Sinodului Mitropoliei Basarabiei s‑au întrunit apoi în şedinţă de consultare cu membrii clerici și mireni ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Chişinăului la care s‑au adăugat membrii clerici şi mireni ai Episcopiei de Bălţi şi ai Episcopiei Basarabiei de Sud, delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească a Patriarhiei Române. În urma votului, s‑a decis menținerea listei candidaţilor, stabilită de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, nepropunându‑se un al treilea candidat. Propunerile rezultate din decizia forurilor bisericeşti ale Mitropoliei Basarabiei menţionate mai sus vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care are posibilitatea să completeze lista cu încă un candidat, urmând a alege, prin vot secret, Arhiepiscopul Chişinăului şi Mitropolitul Basarabiei.