Sfaturi duhovnicești

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Data: 24 Iunie 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 667

„Zicea și acestea (Arhimandritul Nicodim Sachelarie):
- Cu cât cineva se înduhovnicește mai mult, cu atât trebuie să se lupte și mai mult, căci binele pe care îl câștigă nu este din lumea aceasta. Pentru aceasta este dușmănit.” 

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)

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