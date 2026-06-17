Hirotesii întru duhovnic la paraclisul Reședinței Patriarhale

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a hirotesit întru duhovnic zece preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor care au promovat examenul de duhovnicie. La sfârșitul rânduielii oficiate în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt în care a pus în lumină modelul teoretic și practic de pocăință oferit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

În cuvântul de învățătură rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat originea apostolică și duhovnicească a slujirii de duhovnic: „Această slujire de duhovnic este una apostolică și duhovnicească, așa cum se spune chiar în rugăciunea care a fost citită. Mai întâi, Mântuitorul Iisus Hristos a dat puterea aceasta sfinților ucenici ai Săi, care apoi au devenit apostoli, trimiși sau misionari. Și aceasta a făcut‑o când, după Înviere, S‑a arătat lor trecând prin ușile încuiate, a stat în mijlocul lor și a zis: «Pace vouă! Precum M‑a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi» și «Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute» (Ioan 20, 21‑23). Aceasta este prima mare binecuvântare a lui Hristos pentru Biserica Sa, oferită după Învierea Sa din morți. Cina cea de Taină sau Sfânta Euharistie a fost instituită de El înainte de Pătimirile, moartea și Învierea Sa din morți. Dar iertarea păcatelor, această putere dumnezeiască, a fost dăruită de Hristos sfinților Săi ucenici pentru că nimeni nu poate să săvârșească Sfânta Liturghie și să se împărtășească cu Sfânta Euharistie fără a primi mai înainte iertarea păcatelor prin Taina pocăinței și a iertării. De aceea, Taina aceasta a pocăinței este și taina iertării păcatelor. Nu numai a mărturisirii păcatelor, ci și a iertării și a împăcării păcătosului, care se pocăiește, cu Hristos, cu Biserica Sa și cu semenii săi. Această putere de a ierta păcatele este dătătoare de viață și mântuire, fiindcă prin iertarea păcatelor omul poate intra în Împărăția cerurilor, acolo unde nimic necurat nu poate intra”.

În continuare, Preafericirea Sa a subliniat că Sfinții Apostoli Petru și Pavel, în al căror post ne aflăm, nu sunt doar teoreticieni, ci adevărați mari dascăli ai pocăinței prin însuși exemplul vieții lor: „Ne aflăm în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Acești doi mari corifei ai Apostolilor sunt mari dascăli ai pocăinței. Ei nu sunt doar teoreticieni, ci și oameni care s‑au pocăit mult. Sfântul Petru, pentru că s‑a lepădat de trei ori în fața unei slujnice, s‑a pocăit plângând cu amar, și Hristos l‑a iertat și l‑a restabilit în slujirea sa de apostol. Când el a zis: «Dacă toți se vor lepăda de Tine, eu niciodată nu mă voi lepăda» (Matei 26, 33), s‑a lăudat și s‑a comparat cu ceilalți, și aici a fost scăparea de mândrie, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. De aceea l‑a lăsat să cadă, pentru că s‑a considerat mai bun decât ceilalți, și a arătat apoi cât de slabă e firea omenească între ceea ce promite și ceea ce face; promite idealul și constată că nu se poate ține de promisiune. Și de aceea Sfântul Petru poartă în iconografia ortodoxă două chei, cheile Împărăției cerurilor. Una este pocăința, iar cealaltă este iertarea după pocăință. Fără pocăință și fără primirea iertării păcatelor nu se poate intra în Împărăția cerurilor. Sfântul Apostol Pavel este și el un mare dascăl al pocăinței. El a fost prigonitor al Bisericii, dar când s‑a apropiat de porțile cetății Damascului, unde mergea să îi pună în lanțuri pe creștini, deodată o lumină strălucitoare l‑a orbit și i‑a trântit la pământ pe el și pe cei care îl însoțeau. Și din lumină un glas a zis: «Saule, Saule, de ce Mă prigonești?». El atunci a zis: «Cine ești, Doamne?», și i s‑a răspuns: «Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigonești» și i‑a spus ce are de făcut (Fapte 9, 4‑6). Așa s‑a convertit Sfântul Apostol Pavel, și din prigonitorul Bisericii cel mai înverșunat a devenit apostolul sau misionarul lui Hristos cel mai zelos. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur zice: «Vezi tu lucrarea harului care schimbă pe oameni când se pocăiesc? A pus lupul să păzească oile»”.

În cele din urmă, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat cele trei coordonate duhovnicești care trebuie descoperite prin Taina pocăinței și a iertării păcatelor: „Trei mari lumini trebuie arătate prin Taina pocăinței și a iertării păcatelor: iubirea părintească a lui Dumnezeu, Care se bucură de orice păcătos care se întoarce, de orice fiu risipitor care se întoarce la casa Părintelui său, adică la Biserică; lumina Evangheliei lui Hristos, adică sfatul duhovnicesc care luminează viața creștinului; și căldura rugăciunii Duhului Sfânt, după cum spune Sfântul Apostol Pavel: «Noi nu știm să ne rugăm, ci Însuși Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite», prin care strigăm «Avva! Părinte!» (Romani 8, 26; 15)”.

Cei zece preoți care au primit hirotesia întru duhovnic sunt: pr. Constantin Hurjui, Fundația „George Becali”, Protoieria Ilfov Nord; pr. George Ilie‑Drăghici, Parohia Buriaș, Protoieria Ilfov Nord; pr. Vasile‑Robert Nechifor, Parohia „Sfântul Antonie cel Mare”, Protoieria Sector 3 Capitală; pr. Sebastian Pană, Parohia Podeanu, Protoieria Sector 1 Capitală; pr. Ionel‑Virgil Panțuș, Parohia Bălteni‑Cocioc, Protoieria Ilfov Nord; pr. Andrei‑Mihail Pârvuleț, Parohia Poiana Vărbilău, Protoieria Vălenii de Munte; pr. Grigore Rusu, Parohia Leordeni, Protoieria Ilfov Sud; pr. Andrei‑Cristian Sava, Parohia Zalhana, Protoieria Ploiești Sud; pr. Giani‑Ionuț Trif, Parohia Buștenari, Protoieria Câmpina; pr. Cristian‑Mihail Zamfir, Parohia Cotroceni, Protoieria Sector 6 Capitală.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le‑a înmânat acestora certificatul de absolvire a examenului de duhovnicie, o Cruce de binecuvântare, un Molitfelnic, volumul „Îndemnuri și rugăciuni pentru Spovedanie și Împărtășanie”, precum și volumele de predici ale Preafericirii Sale: „Foame și sete după Dumnezeu. Înțelesul și folosul postului” și „Veniți să luați Lumină! Predici la Sfintele Paști”.