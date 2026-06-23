Zi de rugăciune la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

După ce în prima zi a manifestării dedicate sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Ioan cel Nou peste 28.000 de pelerini s-au bucurat de întâlnirea cu odorul de mare preț al eparhiei prin participarea la procesiunea „Calea Sfântului”, evenimentele liturgice prilejuite de sărbătoarea cetății Sucevei au continuat luni, 22 iunie, la Catedrala Arhiepiscopală, cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei. Slujba a fost oficiată la Altarul de vară al ansamblului monastic, împreună cu un numeros sobor de preoți și diaconi, stareți ai mănăstirilor bucovinene și slujitori ai catedralei.

Răspunsurile liturgice care au înfrumusețat slujba la ceas de sărbătoare au fost date de Corala preoțească „Ștefan Nosievici” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, coordonată de pr. protoiereu Ionel Doru Budeanu și dirijată de pr. Ciprian Constantin Curcă.

La finalul slujbei, ierarhul oaspete, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre viața și martiriul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, cel mai vechi ocrotitor al Moldovei. Ierarhul a adus în atenție curajul marelui mucenic de a-și apăra credința în fața prigonitorilor în ciuda torturilor cumplite din anul 1330, evocând virtuțile sfântului: statornicia în credință, curajul și răbdarea.

A urmat un eveniment deosebit, mult așteptat de credincioși: Taina Sfântului Maslu de obște, săvârșită la izvorul Sfântului Ioan cel Nou, aflat în parcul Șipote, în imediata apropiere a lăcașului de cult, a Cetății de Scaun a Sucevei și a Muzeului Satului Bucovinean. Clericii, alături de pelerini, au plecat în procesiune în sunet de toacă spre izvorul care a apărut sub locul în care era așezată racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou în biserica mare a mănăstirii, înainte de începerea lucrărilor de restaurare.