Examen pentru obținerea gradelor profesionale în preoție la București

Aproape 100 de clerici proveniți din eparhiile din cuprinsul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au susținut astăzi, 17 iunie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, proba scrisă a examenului pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, respectiv Definitiv și Gradul II. Proba orală se va desfășura mâine, 18 iunie, în cadrul aceleiași instituții de învățământ teologic.

După participarea la cursurile pastoral‑misionare și seminarele de pregătire desfășurate pe parcursul săptămânii anterioare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Capitală, timp în care au audiat mai multe prelegeri care abordează teme actuale ce privesc viața Bisericii, viața din parohie sau provocările actuale ale societății, 99 de clerici din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s‑au prezentat miercuri la proba scrisă a examenului de obținere a gradelor profesionale în preoție. Comisiile de evaluare ale examenului au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, și de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Vorbind îndeosebi despre examenul pentru gradul Definitiv susținut de cei peste 60 de clerici înscriși, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a afirmat: „Examenul pentru obținerea gradului Definitiv adună în acest an preoți din toate cele 10 eparhii ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. În urma cursurilor pe care le‑au audiat, preoții au aprofundat câteva teme deosebit de importante. Una dintre ele privește familia, un subiect extrem de actual și de important pentru Biserică și pentru societate. În mod deosebit, a revenit în discuție familia Sfinţilor Brâncoveni ca model strălucit de familie creștină, acest subiect fiind dezbătut la cursurile organizate zilele trecute. Alte teme abordate au privit viața spirituală, fenomenul secularizării, lucrarea cu tinerii și alte probleme actuale care privesc activitatea misionară a preotului în mediul rural. Acum, tinerii slujitori au de elaborat o lucrare pe marginea mai multor subiecte, unul dintre acestea fiind fenomenul secularizării cu toate aspectele ei. În cadrul unor astfel de examene, comisia examinatoare descoperă foarte mulți tineri preocupați de misiune. Aceasta constituie bucuria și nădejdea Bisericii”.

Totodată, părintele arhidiacon Eugen Maftei, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ne‑a vorbit despre necesitatea formării continue a clericilor: „Miercuri şi joi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București au loc examenele, scris și oral, pentru evaluarea candidaților care s‑au înscris la cursurile de obținere a gradelor clericale. Aceste cursuri sunt foarte importante, întrucât, ca în orice domeniu, este nevoie de o continuă perfecționare. Atunci când vorbim despre misiunea preotului, lucrul acesta este cu atât mai important cu cât nu ne referim la reușita profesională a preotului, ci avem în vedere misiunea lui pastorală, lucru foarte important în contextul în care astăzi observăm că în societate sunt tot felul de schimbări de la o zi la alta. Într‑o societate în care domină ideologiile, minciuna și pseudo‑religiile, este necesar ca preotul să fie foarte pregătit și ancorat în viața reală. De aceea, cunoștințele teologice fundamentale sunt foarte importante și trebuie mereu reînnoite printr‑o lectură aprofundată, dar preotul trebuie să fie familiarizat și cu toate subiectele importante din societate pentru a putea oferi răspunsuri credincioșilor. Considerăm că aceste examene, prin tematica foarte actuală pe care o abordează, încearcă să răspundă acestor cerințe. Temele privesc pastorația în diferite medii, cu diferite categorii de credincioși. Toate aceste aspecte sunt tratate pentru ca preoții, mai ales cei care sunt la început de drum și nu au experiență, să se poată familiariza cu aceste teme și să poată desfășura o activitate cât mai folositoare pentru credincioși”.

La sesiunea din acest an, pentru obținerea gradului clerical Definitiv s‑au înscris 63 de slujitori, iar pentru obținerea Gradului II, 36 de clerici. Pe perioada cursurilor pastoral‑misionare organizate săptămâna trecută de sectoarele administrativ‑bisericesc și învățământ și activități cu tineretul ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, clericii înscriși au participat și la programul liturgic al Bisericii „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”, Paraclis universitar.