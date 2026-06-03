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Ședința de constituire a Adunării eparhiale a Episcopiei Devei și Hunedoarei

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Un articol de: Cătălin Ungureanu - 03 Iunie 2026

La Centrul eparhial din Deva s‑au desfășurat, în 28 mai, sub președinția Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, lucrările ședinței de constituire a Adunării eparhiale. Ședința a fost precedată de săvârșirea slujbei de Te Deum, săvârşită de Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Lucrările ședinței Adunării eparhiale au început prin cuvântul de deschidere al Preasfințitului Părinte Episcop Nestor, care a subliniat importanța conlucrării dintre cler și mireni. În continuarea ședinței, au fost validate mandatele tuturor membrilor aleși ai Adunării eparhiale din cele zece circumscripții electorale eparhiale, a fost depus jurământul de fidelitate față de Sfânta Biserică, iar ierarhul a declarat Adunarea eparhială constituită pentru legislatura 2026‑2030.

Au urmat procedurile statutare de alegere a membrilor Consiliului eparhial, ai Consistoriului eparhial și ai Consistoriului monahal, desemnarea delegaților eparhiei în Adunarea Națională Bisericească, precum și alegerea reprezentanților în Consistoriul mitropolitan și în Consistoriul mitropolitan monahal.

La finalul lucrărilor, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a adresat un cuvânt de mulțumire membrilor Adunării eparhiale, îndemnându‑i la implicare și dăruire pentru propășirea valorilor spirituale și materiale ale Bisericii lui Hristos, rugând pe Atotmilostivul Dumnezeu să le dăruiască tuturor belșug de sănătate, binecuvântând, pe mai departe, cu rodnicie, activitatea Episcopiei Devei și Hunedoarei. 

 

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