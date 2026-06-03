Dezbatere despre familia creștină în contextul legislației civile și bisericești

La Parohia Chițorani, judeţul Prahova, din cadrul Protopopiatului Ploiești Nord, s‑a desfășurat marţi, 2 iunie, întâlnirea preoților din cadrul Cercului pastoral nr. 3, eveniment care a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei, de un sobor de preoți condus de părintele protopop Adrian Cosmin Matei.

După momentul liturgic, lucrările cercului pastoral au continuat, în biserica parohială, prin susținerea referatului cu tema „Familia în lumina legislației civile și bisericești”, prezentat de părintele Daniel Cimpoeru, preot la Parohia Dârvari. În cadrul expunerii, au fost evidențiate atât aspectele teologice, cât și cele juridice referitoare la instituția familiei. Părintele Daniel Cimpoeru a subliniat faptul că importanța familiei a determinat atât statul, cât și Biserica să stabilească norme și reguli privind organizarea și protecția acesteia. Au fost prezentate prevederile Constituției României și ale Codului Civil referitoare la familie, fiind amintit articolul 48 din Constituție, care stipulează că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți. Din perspectiva învățăturii ortodoxe, căsătoria între un bărbat și o femeie a fost prezentată ca una dintre cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii, întemeiată pe responsabilitatea soților înaintea lui Dumnezeu și pe valorile fundamentale ale iubirii, respectului și responsabilității reciproce. Totodată, referentul a atras atenția asupra provocărilor cu care se confruntă familia în societatea contemporană, marcată de transformări sociale, economice și morale profunde. Aceste realități influențează stabilitatea familiei și relațiile dintre membrii acesteia, făcând necesară o implicare constantă a Bisericii și a comunității în sprijinirea vieții de familie.

La finalul întâlnirii, părintele protopop Adrian Cosmin Matei a evidențiat importanța temei abordate și a acestor întâlniri: „Ne bucurăm de fiecare dată când avem posibilitatea să ne întâlnim în rugăciune și comuniune frățească în cadrul cercurilor pastorale. Sfânta Liturghie săvârșită împreună întărește legăturile dintre slujitorii Sfântului Altar și ne oferă puterea de a răspunde provocărilor pastorale ale vremurilor noastre. Tema prezentată astăzi este una deosebit de importantă, întrucât familia reprezintă fundamentul societății și al vieții creștine. În contextul numeroaselor provocări contemporane, este esențial să reafirmăm valorile autentice care stau la baza familiei și să sprijinim prin lucrarea pastorală consolidarea acesteia”.