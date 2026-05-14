Premierea câștigătorilor concursului național catehetic la Cluj-Napoca

Concursul național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, ediția a XVIII-a, organizat de Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, și-a desemnat cele 19 grupuri catehetice câștigătoare la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În protopopiatele Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului s-au derulat 28 de proiecte, reunind peste 1.700 de copii și tineri și evidențiind preocuparea constantă a Bisericii pentru cei mai tineri credincioși. Festivitatea de premiere la nivel eparhial a avut loc marți, 12 mai, la Muzeul Mitropoliei Clujului, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a elevilor participanți și a îndrumătorilor grupurilor catehetice.

Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și necesitatea educației religioase în rândul tinerilor, amintind de rolul covârșitor pe care îl are ora de religie. În acest context, ierarhul l-a oferit drept exemplu pe Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj, care și-a jertfit viața pentru apărarea orei de religie. Ierarhul i-a felicitat pe elevii participanți și pe coordonatorii lor, preoți și profesori, oferindu-le tuturor diplome de participare și cărți duhovnicești.

După premierea participanților, a fost proiectat clipul de prezentare al proiectului care a obținut Premiul I, intitulat „Acasă începe sfințenia. Familia, școală a iubirii”, realizat de grupul catehetic al Parohiei Sălișca, din Protopopiatul Dej, coordonat de pr. Vlad-Cristian Todoran, în parteneriat cu Școala Gimnazială Câțcău și Grădinița cu program normal Sălișca, reprezentate de prof. Alexandru Pompiliu Petruș.