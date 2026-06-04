Încheierea anului școlar la Seminarul Teologic tulcean

La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea a fost organizată marţi, 2 iunie, festivitatea de încheiere a cursurilor anului școlar 2025-2026.

Evenimentul a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, în capela liceului. La acest moment de adâncă încărcătură spirituală și emoțională au participat preoți profesori și diaconi, alături de cadre didactice, elevii și părinți ai acestora.

Preasfinția Sa a adresat celor prezenți un cuvânt învăţătură, binecuvântându‑i pe seminarişti, pe mai departe, în misiunea de a se pregăti ca să devină buni slujitori ai sfintelor altare și ai țării.

A urmat cuvântul directorului liceului, pr. Tudor Claudiu Avram, și mesajul de mulțumire din partea reprezentantului clasei a XII‑a.

La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiat și un Polihroniu.

Din partea absolvenților, Preasfinția Sa a primit în dar un engolpion cu Maica Domnului. A urmat apoi festivitatea de premiere a elevilor clasei a XII‑a și acordarea premiilor II și III, precum și a 5 burse.

Bursa de excelență pentru învățătură Mitropolitul Antonie Plămădeală, în valoare de 250 lei, înființată de Episcopia Tulcii în urmă cu 13 ani, a fost acordată și anul acesta celui mai bun elev din clasa a XII‑a.