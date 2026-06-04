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Cursuri de formare pentru obținerea definitivării în preoție

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Un articol de: Flavius Popa - 04 Iunie 2026

În această perioadă, 40 de clerici monahi din mănăstirile și schiturile aflate în cuprinsul eparhiilor Mitropoliei Moldovei și Bucovinei participă la diferite sesiuni de formare duhovnicească și pastorală, organizate în vederea obținerii gradului definitiv în preoție.

Programul este coordonat de Sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, prin intermediul Centrului de Formare Continuă, și se desfășoară la Centrul cultural-pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” din Durău. Pe parcursul întâlnirilor, participanții iau parte la cursuri, ateliere și activități menite să contribuie la aprofundarea pregătirii pastorale și duhovnicești.

Marți, 2 iunie, în biserica Mănăstirii Durău, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a oficiat Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei arhierești, diaconul Ștefan Cojocariu, jurnalist în cadrul Centrului cultural misionar Doxologia, a primit Taina Preoției. Totodată, părinții Alexandru Crețu de la Parohia Gura Văii-Vale, Protopopiatul Piatra Neamț, și Manuel Brînzei de la Parohia Dragova, Protopopiatul Roznov, au fost hirotesiți duhovnici.

Sesiunile de formare reprezintă o etapă importantă în pregătirea clericilor monahi pentru examenul de definitivare, oferindu-le atât repere teologice și pastorale, cât și oportunități de dialog și schimb de experiență.

 

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