Revederi ale promoțiilor de teologi în Capitală

În preajma începerii Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, joi, 4 iunie 2026, absolvenții promoției 1996 ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București s‑au reunit pentru a marca împlinirea a 30 de ani de la absolvire. La momentul aniversar au participat și reprezentanți ai promoției 2006 a aceleiaşi facultăţi, reuniunea desfășurându‑se într‑o atmosferă de bucurie și comuniune frățească.

Revederea promoţiei 1996 a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Biserica „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”, Paraclis universitar, de către un sobor de preoți, foști colegi ai acestei generaţii. La această întâlnire festivă a fost prezent și Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, și Emil Constantinescu, fost președinte al României. La finalul Sfintei Liturghii, a fost oficiată slujba Parastasului pentru pomenirea profesorilor și a colegilor trecuți la Domnul. În cuvântul adresat celor prezenți, Preasfințitul Părinte Ambrozie a evidențiat bucuria revederii după trei decenii, subliniind importanța păstrării legăturilor de prietenie și a comuniunii zidite în anii de formare teologică. „Sunt deosebit de onorat și, totodată, profund bucuros de invitația pe care mi‑ați adresat‑o de a participa alături de dumneavoastră la această revedere. Privesc către fiecare dintre dumneavoastră, iar mai întâi de toate către părinții profesori de la care am învățat atât de mult de‑a lungul anilor. Mă aflu, într‑un fel, într‑o situație aparte. Astăzi mă simt din nou studentul de odinioară, nu ierarhul de acum; același student pe care colegii săi l‑au desemnat, în numele întregului an, să rostească un cuvânt la sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, aici, la Facultatea de Teologie, în Biserica «Sfânta Mare Muceniță Ecaterina». Retrăiesc aceleași emoții, deoarece, în fața profesorilor, chiar și după decenii, indiferent de slujirea, responsabilitățile sau statutul pe care îl avem fiecare dintre noi, rămân același student timid, care continuă să învețe de la profesorii ce ne sunt încă alături”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, părintele prof. dr. Constantin Coman, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a evocat anii petrecuți alături de promoția aniversată și a subliniat importanța unor astfel de întâlniri pentru consolidarea legăturilor formate în perioada studiilor. „După 30 de ani de la absolvire, ne întâlnim astăzi cu recunoștință față de Bunul Dumnezeu. Sunt printre puținii profesori și membri ai corpului didactic de atunci care au rămas alături de această generație și mă bucur să fiu prezent la această revedere. În acea perioadă făceam trecerea de la statutul de asistent la cel de lector și predam studentelor facultății. Mă bucur să constat că la această întâlnire au participat și absolventele promoției respective. Este emoționant să vezi cum tinerii de atunci au ajuns astăzi la deplina maturitate, împlinindu‑și vocația și responsabilitățile asumate de‑a lungul anilor”, a afirmat părintele profesor Constantin Coman.

În continuare, foştii absolvenţi au luat parte la un curs festiv desfășurat în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Tot în această zi, în Sala „Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu” a aceleiași facultăți, s‑au reunit și absolvenții promoției 2006, care au marcat împlinirea a 20 de ani de la absolvire. De dimineaţă, aceştia au participat la Sfânta Liturghie săvârşită la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou, Paraclis Patriarhal.

Cu acest prilej, părintele conf. dr. Gheorghe Holbea, îndrumătorul acestei generaţii, a evidențiat importanța unor astfel de întâlniri, pe care le‑a descris drept punți de legătură între generațiile de teologi și prilejuri de întărire a comuniunii frățești.

„Ceea ce mă bucură la această promoție este faptul că mai mult de jumătate dintre absolvenți au îmbrățișat slujirea preoțească. Unii dintre ei au devenit inspectori, consilieri sau au primit alte responsabilități importante în viața Bisericii. Este îmbucurător că această tradiție a revederilor continuă și după 20 de ani. Ea reprezintă o legătură de comuniune între generații și promoții, iar această aducere‑aminte duhovnicească, pecetluită prin participarea la Sfânta Liturghie, este cea care întărește și păstrează vie familia duhovnicească”, a afirmat părintele Gheorghe Holbea.

La rândul său, părintele conf. univ. dr. Alexandru Barna, absolvent al acestei promoţii, a subliniat că participarea la astfel de reuniuni reprezintă o expresie a iubirii, respectului și responsabilității față de colegi și profesori. „Este un moment de bucurie, dar și de reflecție. Fiecare dintre noi, studenții de odinioară și teologii de astăzi, avem datoria de a nu ne uita unii pe alții și de a păstra vie memoria profesorilor noștri. Este un act de responsabilitate și de demnitate teologică să rămânem în comuniune cu cei care ne‑au format, fie că sunt încă alături de noi, fie că au trecut la Domnul. Aceasta este forma prin care ne exprimăm identitatea noastră de teologi creștini și ortodocși: cultivând memoria, recunoștința, rugăciunea și valorile primite. Totodată, avem datoria de a transmite mai departe ceea ce am moștenit, îmbogățind prin propria experiență această moștenire spirituală”, a spus părintele Alexandru Barna.