Reactivarea Mănăstirii Mihai Vodă din București

La împlinirea a 435 de ani de la ctitorire și a 425 de ani de la trecerea la Domnul a ctitorului principal, voievodul Mihai Viteazul, Mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti a fost reactivată. Cu acest prilej, în seara zilei de sâmbătă, 9 mai, a avut loc instalarea noii starețe a mănăstirii, monahia Cipriana Tănase, și prezentarea obștii care va revitaliza viața monahală din acest loc.

Evenimentul a început cu săvârșirea slujbei Vecerniei Duminicii a 5‑a după Paști, a Samarinencei, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de clerici din care au făcut parte: arhim. Nectarie Șofelea, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor; protos. Simeon Cuțui, exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor; pr. Valer Ulican, protoiereu al Protopopiatului Sector 5 Capitală; pr. Viorel Dincă, secretar al Protopopiatului Sector 5 Capitală; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, directorul Agenției de știri BASILICA a Patriarhiei Române.

La finalul slujbei Vecerniei, părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, exarh administrativ, a dat citire deciziei chiriarhale de instalare a preacuvioasei maici Cipriana Tănase în demnitatea de stareță a așezământului monahal. Potrivit rânduielii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul i‑a înmânat acesteia toiagul și a așezat‑o în scaunul stărețesc.

În continuare, ierarhul a rostit un cuvânt în care a subliniat importanța reparării unei nedreptăți istorice prin restabilirea statutului de mănăstire al așezământului, respectând astfel dorința ctitorilor. „Iată că în ziua în care îl pomenim pe Sfântul Nicolae - unii numesc aducerea moaștelor lui de la Mira la Bari sărbătoarea Sfântului Nicolae «de vară» - se restaurează o nedreptate care a fost făcută acestei mănăstiri. O nedreptate pentru că s‑a dorit de către ctitor ca în acest loc să fie mănăstire. Nu doar în cetatea Bucureștilor au fost multe mănăstiri la care au fost încălcate astfel de dorințe ale ctitorilor dintru început, ci și la Tesalonic, Constantinopol, Roma și în câte alte locuri [...]. Iată că acum se repară această dorință a marelui și iubitului domn întregitor de țară, Mihai Viteazul”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a făcut cunoscută celor prezenți obștea care va reactiva viața monahală la Mănăstirea Mihai Vodă: monahia Cipriana Tănase, noua stareță a așezământului monahal; părintele ieroschimonah Iosif Cismaș, slujitor și duhovnic; și monahia Agripina Pîrghie, viețuitoare: „În urmă cu mulți ani, aproape 20, venind la București, am întâlnit o credincioasă deosebit de apropiată Bisericii, pe care o regăseam la câte o slujbă, la câte un hram, la câte un eveniment bisericesc și care era de o discreție filocalică [...]. Dragostea ei față de Biserică a făcut‑o să părăsească toate - un post important în administrație, de funcționar -, pentru că dovedea foarte multă pricepere nu doar prin studii formale, ci și printr‑o dăruire specială. Într‑o zi am auzit că s‑a îndreptat către mănăstire, a părăsit grija aceasta lumească și s‑a unit cu o tradiție filocalică veche, printre cele mai vechi și printre cele mai frumoase dintre cele întâlnite în Transilvania și în special în ținutul Munților Apuseni, la Mănăstirea Râmeț. După câțiva ani de ascultare, persoana de care aminteam a devenit monahia Cipriana [...]. Cred că cel mai important gând al nostru, al celor care suntem prezenți, este acela de a ne ruga ca începutul noii mănăstiri să fie împlinit fără prea mari dificultăți și să ne rugăm ca părintele Iosif, maica Cipriana și maica Agripina să primească ajutor, inspirație, mângâiere și răbdare multă”.

Preacuvioasa maică stareță Cipriana Tănase a evocat destinul istoric al mănăstirii și și‑a exprimat recunoștința pentru reactivarea acestui simbol din inima Bucureștiului: „Reactivarea Mănăstirii Mihai Vodă reprezintă pentru fiecare dintre noi o mărturie puternică că nimic nu poate să rămână neîmplinit. Așa cum știm, după anii 1980, în vederea sistematizării Bucureștiului s‑au dărâmat multe biserici. Regretatul inginer Eugeniu Iordăchescu a reușit, cu permisiunea lui Nicolae Ceaușescu, să salveze această frumoasă mănăstire. De‑a lungul anilor, acest loc a trecut prin multe vitregii, dar iată că voia lui Dumnezeu a fost alta. Sfântul Ierarh Nicolae, cu siguranță, a ocrotit această mănăstire, precum și Maica Domnului Îndrumătoarea [...]. Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru reactivarea acestei mănăstiri. De asemenea, mulțumim tuturor celor care au fost, sunt și vor fi aproape de noi. Deși se spune că e multă gălăgie în București, că este un oraș sufocant, pe mine m‑a ajutat foarte mult acest oraș. Bine este să ne găsim fiecare dintre noi pârghiile spirituale pentru că, dacă am privi de jur împrejur, vom constata că suntem înconjurați de sfinți”.

Părintele ieroschimonah Iosif Cismaș a pus în lumină că misiunea noii comunități monahale este de a dărui celor din oraș o fărâmă din liniștea dobândită în anii de asceză: „Pentru noi este o minune fiindcă atât eu, cât și maicile am trăit în pustie la propriu. Și fiecare dintre noi are conștiința aceasta că Dumnezeu ne‑a scos de acolo, că ne‑a luat și ne‑a adus aici. Și El ne dă putere ca să nu simțim schimbarea. Nădăjduiesc și cer rugăciunile Maicii Domnului și ale Sfântului Nicolae ca venirea noastră aici să fie o împărtășire a liniștii pe care am dobândit‑o în zeci de ani, cu greu, și care a venit ca un dar dumnezeiesc, nemeritat, și pe care din toată inima dorim să‑l împărtășim celor care se află în zarva orașului, dar care caută în adâncurile lor pacea și pe Dătătorul păcii”.

La final, celor prezenți le‑a fost oferit un pliant informativ dedicat reactivării Mănăstirii Mihai Vodă. Materialul oferă o perspectivă de ansamblu asupra așezământului monahal, cuprinzând un scurt istoric, argumentele pentru reactivare, detalii despre noua obște monahală și datele de contact.