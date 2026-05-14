Simpozion internaţional la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu

Consiliul Mondial al Bisericilor, prin Comisia pentru Credinţă şi Constituţie, organizează în aceste zile simpozionul internaţional „Eclesiologie, discernământ moral și misiunea Bisericii într-o lume în schimbare” la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu.

Deschiderea lucrărilor a avut loc miercuri, 13 mai, în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” din Sibiu, unde au fost prezenţi invitații, 28 de cadre didactice universitare din nouă ţări, alături de alte cadre didactice universitare, doctoranzi, studenţi şi invitaţi, informează Mitropolia Ardealului.

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a fost transmis oaspeţilor de pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

„Este o mare onoare și o bucurie autentică să vă urez bun-venit la Sibiu, la Facultatea de Teologie Ortodoxă «Sfântul Andrei Șaguna» pentru această consultare teologică academică organizată în colaborare cu Comisia pentru Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor. Credință și Constituție este una dintre mișcările fondatoare ale Consiliului Mondial al Bisericilor și servește drept comisia sa teologică. Ea reunește teologi din tradițiile ortodoxă, catolică, protestantă și din alte tradiții creștine din întreaga lume, în urmărirea scopului ecumenic al unității vizibile. Biserica Ortodoxă Română este o Biserică membră a Consiliului Mondial al Bisericilor și are o tradiție în găzduirea întâlnirilor organizate de Comisia pentru Credință și Constituție. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu este recunoscută pentru deschiderea sa către dialogul ecumenic între tradițiile creștine, iar unii dintre profesorii săi au fost implicați în activitatea Consiliului Mondial al Bisericilor și a Comisiei pentru Credință și Constituție. (...) Consultarea de la Sibiu face parte dintr-o serie mai largă de consultări academice inițiate de Credință și Constituție pentru a promova receptarea lucrărilor sale și pentru a încuraja angajamentul teologic în diferite contexte regionale și confesionale. Are un scop dublu: să contribuie la receptarea rezultatelor Conferinței Mondiale și să avanseze reflecția teologică asupra activității curente a Comisiei Credință și Constituție, cu o atenție deosebită acordată perspectivelor ortodoxe. În acest sens, Credință și Constituție caută să consolideze participarea ortodoxă la lucrările sale și să primească mai pe deplin perspectivele teologice, contribuțiile metodologice și experiența eclezială a tradiției ortodoxe”, a spus pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea.

Contribuţii teologice ortodoxe

Prima sesiune de comunicare a fost deschisă de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iov al Pisidiei al Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol - vicepreședinte al Comisiei pentru Credință și Constituţie, care a vorbit despre rolul acestei comisii în mișcarea ecumenică și contribuția ortodoxă la aceasta. A urmat prof. univ. dr. Andrej Jeftic, director al Comisiei pentru Credință și Constituție, profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey, parte a Consiliului Mondial al Bisericilor, atașat Universității din Geneva și reprezentant al Bisericii Ortodoxe Sârbe.

La finalul sesiunii inaugurale, cei prezenți au avut posibilitatea să adreseze întrebări oaspeţilor. De asemenea, pe parcursul celor două zile, în cadrul celor șase sesiuni de comunicări programate, sunt prezentate și dezbătute teme de interes eclesiologic şi nu numai.