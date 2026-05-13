Sfântul Maslu la Asociația Nevăzătorilor din Arad

Data: 13 Mai 2026

Asociația Nevăzătorilor din România - filiala Arad anunță organizarea tradiționalei slujbe a Tainei Sfântului Maslu, duminică, 17 mai 2026, ora 16:00, în sediul filialei din Arad - Strada Unirii, numărul 10, apartament 7, cu prilejul Duminicii Orbului, sărbătoare cu o profundă încărcătură spirituală pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Evenimentul se desfășoară la inițiativa președintelui filialei, Florin Atimuț, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei și cu sprijinul Arhiepiscopiei Aradului, prin Sectorul social‑filantropic. Slujba va fi oficiată de un sobor de preoți implicați în activitățile pastoral‑filantropice dedicate persoanelor aflate în dificultate, continuând astfel o tradiție devenită reper spiritual pentru membrii asociației și pentru comunitatea locală.

În cadrul evenimentului, participanții vor primi ungerea cu untdelemn sfințit și vor lua parte la un moment de rugăciune și comuniune. Totodată, cei prezenți se vor putea închina la icoana de lemn a Mântuitorului, inscripționată în alfabet Braille cu mesajul „Eu sunt Lumina lumii”, dăruită spre închinare de către Asociația Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Aradul Nou.

Prin organizarea acestui eveniment, Asociația Nevăzătorilor din Arad își propune să ofere membrilor săi un prilej de întărire sufletească, speranță și apropiere de valorile credinței creștine.

 

