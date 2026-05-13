Conferință a teologilor bibliști în Macedonia de Nord

Data: 13 Mai 2026

În perioada 10‑16 mai 2026, la Skopje și Ohrida, Macedonia de Nord, se desfășoară conferința bibliștilor specializați în studiul Noului Testament, sub auspiciile Eastern European Liaison Committee (EELC) a prestigioasei asociații de studii biblice nou‑testamentare la nivel internațional, Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS). Evenimentul este organizat de Universitatea „Sfinții Chiril și Metodie” din Skopje, de Facultatea de Teologie Ortodoxă a aceleiași universități și de Centrul de Studii Aprofundate „Beyond Canon” al Universității din Regensburg (Germania). Tema generică a acestei conferințe este „Encountering God: New Testament Spiritualities”. În cadrul programului, tema este abordată în paralel, din perspectivă vestică (catolică și protestantă) și estică (ortodoxă), pornind de la Vechiul Testament, Evangheliile Sinoptice, Evanghelia după Ioan, literatura paulină, literatura apocaliptică și cea extracanonică.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București este reprezentată la această conferință de pr. lect. dr. Cosmin Daniel Pricop, decanul instituției, care va susține referatul intitulat „Encountering God at pivotal moments. God (also) as narrative element in the Gospel of Mark”.