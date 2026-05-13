Mențiune pentru România la Olimpiada internațională de limba latină din Italia

România a obținut o mențiune de onoare la Olimpiada internațională de limba și literatura latină „Certamen Ciceronianum Arpinas” 2026, desfășurată în perioada 7-10 mai, în orașul italian Arpino, locul natal al marelui orator și filosof Marcus Tullius Cicero. Distincția a fost câștigată de elevul David‑Andrei Barbu, de la Seminarul Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București. Ajunsă la cea de‑a 45‑a ediție, competiția a reunit 270 de liceeni din 12 țări europene: Italia, Belgia, Croația, Elveția, Germania, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Serbia, Spania și Ungaria. În cadrul olimpiadei au fost acordate 10 premii și 9 mențiuni de onoare. Lotul care a reprezentat România a fost alcătuit din șase elevi. David‑Andrei Barbu, elev al Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București, a obținut mențiune de onoare. Din lot au mai făcut parte Hannah Vasiu, de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj‑Napoca; Mara‑Teodora Salan, de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Cluj‑Napoca; Sofia‑Andreea Caramalău, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Iași; Nicholas‑Calinic Lupu, de la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, și Andreea‑Erica Huțu, de la Colegiul Național Iași.

Înaintea competiției, elevii au beneficiat de o săptămână de pregătire intensivă, fiind coordonați de conf. dr. Theodor Georgescu, cadru didactic la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București, și de Alexandru Dudău, profesor la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Cluj‑Napoca. Lotul României a fost însoțit în Italia de profesorul Alexandru Dudău și de Vichi Eugenia Ciocani, asistent universitar în cadrul Universității din București.