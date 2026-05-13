Sfințirea bisericii din Parohia Novaci, Vaslui

Data: 13 Mai 2026

Duminică, 10 mai 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit slujba de sfințire a bisericii Parohiei Novaci, Protopopiatul Huși.

Din soborul slujitorilor au făcut parte părinți consilieri de la Centrul eparhial Huși și părinți protopopi din eparhie, alături de părintele paroh Ștefan Cerlincă.

După sfințirea lăcașului de cult a urmat Sfânta Liturghie, oficiată în incinta ansamblului parohial.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

În omilia rostită după citirea pasajului evanghelic, Ierarhul Hușilor a arătat că conținutul dialogului dintre oameni ar trebui să zidească, să fie orientat înspre profunzimi.

La finalul slujbei, într‑un cadru festiv, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie i‑a hirotesit întru iconom stavrofor pe preoții Ștefan Cerlincă, parohul bisericii din Novaci, și pe părintele Costel Carcalete, fost paroh al acestei comunități, pentru lucrarea edilitară întreprinsă în cadrul parohiei, și a oferit distincții de vrednicie credincioșilor care au sprijinit îndeaproape lucrările efectuate la biserica parohială.