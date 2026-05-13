Binecuvântarea Ceainăriei culturale a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei

Data: 13 Mai 2026

Noile spații amenajate în clădirea clopotniței Catedralei Arhiepiscopale „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău au fost binecuvântate marți, 12 mai, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, înconjurat de un sobor de clerici, în prezența angajaților de la Centrul eparhial.

Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a binecuvântat Ceainăria culturală, care s‑a extins cu un nou spațiu la etajul I, și noua sală de ședințe a Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, de la etajul II. La eveniment au participat părinți consilieri și inspectori eparhiali, precum și persoanele implicate direct în realizarea lucrărilor.

În cuvântul rostit cu această ocazie, Părintele Arhiepiscop Ciprian a evidențiat bucuria roadelor lucrului bine făcut, amintind că proiectul Ceainăriei culturale a început în urmă cu opt ani. Înaltpreasfinția Sa a explicat că necesitatea extinderii a apărut pe măsură ce comunitatea a confirmat utilitatea acestui spațiu, conceput ca un loc de tihnă, unde vizitatorii pot citi o carte sau lucra într‑o ambianță spirituală deosebită. „Așa cum spuneam și la sfințirea din anul 2018, când a fost inaugurată, Ceainăria culturală este un dar al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei pentru comunitatea buzoiană, într‑o vreme în care oamenii au nevoie de mai multă liniște și de un ambient care să reconforteze mintea și sufletul”, a subliniat ierarhul.

Totodată, chiriarhul i‑a felicitat pe toți cei care au contribuit la punerea în aplicare a noului concept, îndeosebi pe părintele Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, părintele Georgian Chioreanu, consilier eparhial, și părintele Andrei Chiriță, inspector eparhial, apreciind minuțiozitatea cu care au fost studiate și executate detaliile de design și funcționalitate.

La final, ierarhul a îndemnat echipa Ceainăriei culturale să mențină serviciile la cele mai înalte standarde, astfel încât acest loc să rămână un reper pentru Buzău, un spațiu unde, după sfintele slujbe, credincioșii să poată cultiva și mai mult comuniunea și comunicarea.

Lucrările de modernizare și dotare a etajelor I și II ale clădirii clopotniței Catedralei Arhiepiscopale au fost efectuate în cursul anilor 2025 și 2026, acestea presupunând extinderea zonei destinate publicului la primul nivel, crearea unei legături logistice prin instalarea unui lift alimentar și amenajarea etajului superior pentru ședințele Permanenței Consiliului eparhial. Proiectul vizează, în perioada următoare, și reamenajarea parterului.