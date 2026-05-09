Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Înmormântarea unui colecționar iubitor de artă bisericească

Data: 09 Mai 2026

La Biserica „Sfântul Anton” - Curtea Veche, străvechi lăcaș de rugăciune al Bucureștilor, locul de încoronare a voievozilor și domnitorilor Țării Românești, a avut loc astăzi, 9 mai, slujba de înmormântare a lui Peter (Petru) Peterson. Rânduiala prohodirii a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un impresionant și numeros sobor de slujitori din care au făcut parte clerici din Administrația Patriarhală, din Administrația eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și de la numeroase biserici din Capitală. Cu această ocazie, ierarhul a citit mesajul de condoleanțe transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat: „Domnul Peter (Petru) Peterson - un german iubitor al credinței ortodoxe și al artei tradiționale românești”.

În ajun, 8 mai, la aceeași biserică din centrul Capitalei, rânduiala citirii Stâlpilor la înmormântarea mirenilor a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună, de asemenea, cu un impresionant sobor de clerici. Atât în ajun, cât și în ziua înmormântării, ierarhii care au slujit la căpătâiul celui decedat au adresat cuvinte de mângâiere și încurajare către familie și de laudă și apreciere la adresa dlui Peter Peterson.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Peter Peterson a fost depus pentru scurt timp și în spațiul muzeal din Palatul Patriarhiei, ce conține obiectele din colecția domniei sale.

 

