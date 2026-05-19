Activităţi educative şi recreative pentru elevi din judeţul Sibiu

Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS), prin Fundația HEKS/EPER Elveția, în parteneriat cu Inspectoratul Județean Școlar Sibiu (IJSS), a organizat recent nouă vizite și excursii educaționale sau tematice pentru copii și tineri din școlile gimnaziale din localităţile Cristian, Săliște, Orlat, Gura Râului din judeţul Sibiu, precum şi de la Colegiul Agricol „D. P. Barcianu” și Colegiul Tehnic „Cibinium” din Sibiu. Tinerii sunt înscrişi în cadrul proiectului „Prin educație spre locuri de muncă decente!”, cod 942.442, a II‑a fază a proiectului din anii 2021‑2024 și care are ca final anul 2027, informează Mitropolia Ardealului.

Proiectul se derulează în școlile gimnaziale din localitățile Cristian, Orlat, Gura Râului, Rășinari, Săliște și Săcel și în șase licee tehnologice/școli profesionale sibiene, având între obiectivele principale, pe lângă angajarea absolvenților în câmpul muncii, și reducerea abandonului școlar în mediul rural, îndeosebi în rândul fetelor.

„Au fost organizate vizite în Sibiu, Mureș, Țara Făgărașului și în zona Brașovului, sau chiar în Prahova la obiective culturale, recreative, sociale și economice. S‑a avut în vedere în permanență oferirea unui cadru concret, real pentru contextul unei tematici și care să devină mijloc prin care tinerii să acumuleze cunoștințe, să deprindă abilități, să fie motivați, să aibă argumente tangibile și un cadru în care să poată să se exprime diferit și să înțeleagă subiecte împărtășite de oameni interesanți, bine pregătiți, împliniți și care muncesc cu bucurie, toate acestea auzite sau văzute în locuri inedite. Astfel ei își descoperă și pun în valoare calitățile lor native și le potențează prin arta educației pentru viață”, au transmis organizatorii activităţilor.