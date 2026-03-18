Activitate catehetică la o parohie din județul Alba

Data: 18 Martie 2026

Grupul catehetic al Parohiei ortodoxe Acmariu, Protopopiatul Sebeș, județul Alba, a organizat în Duminica Sfintei Cruci, 15 martie, o activitate catehetică diversificată având tema: ,,Familia ca și «cocon» al sfințeniei. Sfinții de la Râmeț: Dometie și Filotimia”. Activitatea s‑a desfășurat în peisajul mirific și îmbietor la rugăciune al Mănăstirii Râmeț, județul Alba, și a constat în mai multe secțiuni cu subteme debutând cu o rugăciune și intonarea troparelor sfinților ocrotitori: Cuviosul Dometie cel Milostiv de la Râmeț și Cuvioasa Filotimia, mama Cuviosului Dometie cel Milostiv .

Acest început a fost urmat de cateheza “Familia Manolache - cămin al sfințeniei. Virtuți și repere de urmat” susținută de preotul paroh Alexandru‑Gheorghe Matei și adresată familiilor prezente. După această secțiune catehetică a urmat un dialog între părinți și copii, constând în întrebări adresate reciproc, inspirate din viața Sfinților Dometie și Filotimia, dar adaptate la realitățile din familiile lor.

O a treia secțiune a fost reprezentată de un joc educativ numit „Mulțumirea și lauda adusă lui Dumnezeu - punct de convergență în comuniunea sfinților”. Așezați într‑o formă circulară, fiecare membru a adus o mulțumire lui Dumnezeu pentru un aspect sau altul din viața lui, rulându‑se de la fiecare, un ghem de ață.

Tabloul final al acestui joc a fost cel al unei rețele complexe de legături, iar obiectivul acestui joc a fost înțelegerea prin asociere a legăturilor duhovnicești existente în comuniunea sfinților.

În ultima secțiune copiii au pregătit „piatra de temelie” a familiei lor, o piatră culeasă din albia râului Geoagiu, pe care copiii au înscris virtutea creștină cu care se identifică sau ar vrea să se identifice familiile lor.

„În încheiere grupul s‑a închinat la racla sfintelor moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cerând binecuvântare și purtare de grijă pentru familiile noastre, să învățăm, să creștem, să slăvim pe Dumnezeu și să ne bucurăm unii de alții”, ne-a transmis pr. paroh. Alexandru‑Gheorghe Matei.