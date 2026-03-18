Pelerinaj la lemnul Sfintei Cruci de lângă Viena

Pelerinaj la lemnul Sfintei Cruci de lângă Viena

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 18 Martie 2026

În Duminica Sfintei Cruci a avut loc pelerinajul îndătinat în Protopopiatul Vienei, Austriei de Jos și Burgenlandului la abația catolică multiseculară Heiligenkreuz din pădurea vieneză, se arată pe mitropolia-ro.de. La această mănăstire, întemeiată în anul 1133, se păstrează un mare fragment din lemnul Sfintei Cruci. Cei unsprezece clerici participanți la pelerinaj au citit Acatistul Sfintei Cruci. În cadrul acatistului s‑a citit Sfânta Evanghelie în română și germană, apoi au fost rostite ectenii și rugăciunea pentru pace. În timpul citirii acatistului, credincioșii de toate vârstele s‑a închinat cu evlavie la fragmentul Sfintei Cruci, expus special spre închinare în biserica mare, construită în stil romanic. Cuvântul de învățătură a fost ținut de pr. dr. Nicolae Dura, vicar pentru Austria, din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, care a explicat legătura dintre taina Crucii și lumina Învierii. La final, pr. Nicolae Dura a mulțumim viețuitorilor mănăstirii catolice, reprezentați de părinții Roman și Clement,  pentru ospitalitate.

 

