Bustul lui Vasile Stroescu, dezvelit la Palatul Parlamentului

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat astăzi, 8 iunie, la Palatul Parlamentului, slujba de binecuvântare a unui monument închinat lui Vasile Stroescu, primul președinte de vârstă al Parlamentului României Mari. În continuare, personalitatea marelui om politic a fost evocată în cadrul unui simpozion tematic, sub auspiciile Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, informează Agerpres.

Realizarea bustului din bronz, în greutate de 280 kg, precum și transportul și montajul acestuia au fost suportate de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, organizație asociativă, nonprofit și apolitică.

După ceremonia de dezvelire și slujba de binecuvântare, care s‑au desfășurat în apropierea Muzeului Camerei Deputaților, a fost organizat un simpozion tematic în care personalitatea lui Vasile Stroescu a fost evocată de mai mulți politicieni, reprezentanți ai mediului academic și cultural din România și Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat că Vasile Stroescu a fost un pilon fundamental ai identității și unității naționale românești, a cărui moștenire a supraviețuit în ciuda eforturilor sistematice de a fi ștearsă din istorie: „Pe lângă faptul că a fost un mare patriot, Vasile Stroescu a fost și un mare creștin ortodox, deși pe românii din Transilvania i‑a ajutat deopotrivă și pe cei ortodocși, și pe cei greco‑catolici, știind că ambele Biserici luptă pentru cultivarea spiritului românesc, pentru unirea cu patria-mamă și, sigur, pentru cultivarea limbii române, a credinței strămoșești. (...) Imperiul Habsburgic l‑a urgisit pentru că îl considera responsabil de creșterea sentimentului românesc din Transilvania, stăpânită de acest imperiu. Mai târziu, în Basarabia, chiar dacă el murise între timp, în 1926, multe dintre edificiile pe care le‑a construit - biserici și școli - au dispărut și, printr‑o minune, biserica din satul natal Trinca a supraviețuit. Și în țara noastră, în timpul regimului comunist, memoria marelui Vasile Stroescu a fost ștearsă, ca a tuturor marilor români din Basarabia, Bucovina, care au luptat pentru unirea acestor provincii românești cu țara-mamă, făcând pe plac celor de la Răsărit. Ne bucurăm de această renaștere extraordinară a cultivării memoriei marelui patriot basarabean”, se mai arată pe Agerpres.

De asemenea, ierarhul, după ce a amintit că anul 2020 a fost declarat în Biserica Ortodoxă Română drept „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”, a adresat un cuvânt de felicitare tuturor celor implicați în edificarea bustului de bronz: „Vă felicităm, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, transmițând un cuvânt părintesc de binecuvântare și felicitare pentru toți cei care s‑au străduit să realizeze acest bust - Asociația «Monumentum» din Basarabia, care, iată, recuperează monumentele distruse în timpul comunismului. Îi felicităm și‑i apreciem foarte mult pentru lucrul acesta, rugându‑ne la Dumnezeu să nu mai trăim momente în care monumentele închinate unor personalități să fie demontate, ascunse sau chiar distruse. Vă felicităm pe toți cei care ați ales să fiți la acest moment deosebit, ce contribuie la reașezarea memoriei marelui filantrop Vasile Stroescu”, a mai spus ierarhul.