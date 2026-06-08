Prohodirea monahiei Nifona Fluture de la Mănăstirea Pasărea

Obștea mănăstirii ilfovene Pasărea l‑a avut în mijlocul ei, în Duminica Tuturor Sfinților, 7 iunie, pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și a oficiat slujba Înmormântării pentru monahia Nifona Fluture.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a explicat semnificația Duminicii Tuturor Sfinților ca dovadă a lucrării rodnice a Duhului Sfânt în oamenii care Îl caută.

„Din frumusețea cuvintelor Evangheliei, Părinții Bisericii ne‑au pus astăzi, în Duminica întâi după Rusalii, câteva cuvinte de o nemărginită frumusețe și înțelepciune. Dar fiecare dintre noi se comportă într‑un anumit fel, pentru că rămânem cu porțile sufletului închise și atunci când auzim aceste cuvinte, dar mai ales când trebuie să le împlinim. Părinții Bisericii au așezat asemenea îndemnuri într‑o duminică pe care Biserica a consacrat‑o de mult cinstirii tuturor sfinților. Biserica din Răsărit a ales această duminică ce urmează Pogorârii Duhului Sfânt vădind tocmai rodnica lucrare a Duhului Sfânt în viața Bisericii. Biserica Apusului îi cinstește pe toți sfinții la începutul lunii noiembrie, într‑o altă conjunctură, dar mult mai inspirată este această alegere în preajma sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt, care este de fapt o permanentă sărbătoare a Bisericii. Și poate că cineva dintre noi, mai mult sau mai puțin, s‑ar putea întreba ce înseamnă sfințenia, dacă avem acces la ea, dacă este un deziderat prea înalt, dacă este un lucru accesibil sau nu. Îmi amintesc de cuvântul unui profesor înțelept care spunea că, într‑o clasă cu mulți elevi, doar câțiva sunt premianți. Restul sunt de mijloc, unii sunt chiar slabi, iar alții sunt restanțieri și pot pierde ritmul școlar, mulți fiind nevoiți să repete anul. La fel este și cu pomenirea sfinților. Dintre toți acești creștini din biserică, mulți la număr uneori, câțiva sunt aproape de Dumnezeu și strălucesc. Restul sunt obișnuiți sau unii dintre noi suntem chiar pe urmă, pentru că faptele noastre nu vorbesc despre apropierea de Dumnezeu. De aceea Biserica îi cinstește în mod deosebit pe sfinți”, a spus ierarhul.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat slujba de înmormântare pentru monahia Nifona Fluture, trecută la Domnul la vârsta de 93 de ani. Ierarhul a evidențiat viața de jertfă și statornicie a venerabilei monahii conduse în această duminică pe ultimul drum pământesc: „Nu întâmplător am auzit aceste cuvinte astăzi, când Mănăstirea Pasărea o prohodește pe o venerabilă monahie de 93 de ani, care a trăit în mănăstire aproape 80 de ani și care a venit în viața monahală când avea 16 ani, părăsind casa, rudeniile, prietenii, cunoscuții, dintr‑o familie cu opt copii din ținutul Galaților. A fost scoasă din mănăstire printr‑un decret nedrept comunist din 1959 și a lucrat la un CAP, plângând după slujbele de la mănăstire cu care se obișnuise de când era copilă”.