Slujiri arhierești la două mănăstiri din București

Biserica Ortodoxă Română i‑a pomenit sâmbătă, 20 decembrie, pe Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei, și pe Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. La mănăstirile Antim și Radu Vodă din București, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, respectiv de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

La Mănăstirea Antim, Paraclis Patriarhal, din Capitală, Sfânta Liturghie a fost oficiată sâmbătă de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a reliefat viața și mărturisirea Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Nicolae Iancu, editor la TRINITAS TV, pe seama Parohiei „Sfânta Fecioară Maria” din Protoieria Sector 3 Capitală.

„Astăzi este o zi cu totul deosebită pentru părintele Nicolae Iancu, care a fost hirotonit întru preot. Inima fiecărui slujitor al Bisericii trebuie să ardă precum a ars inima Sfântului Ignatie, iar preotul trebuie să‑L poarte pe Hristos nu doar în palmele întinse la Sfânta Liturghie, ci în întreaga sa ființă. Astăzi, hirotonia părintelui are loc în apropierea sărbătorii Nașterii Domnului, o chemare sfântă și mare, care trebuie împlinită cu frică de Dumnezeu și cu cutremur. Îl felicităm pe părintele Nicolae pentru întreaga sa activitate, fiind cel mai vechi angajat al nostru, care a slujit mulți ani ca reporter cu multă dăruire, iar acum conduce ca editor știrile Televiziunii TRINITAS TV. Îl îndemnăm să păstreze în inima sa icoanele Sfântului Ignatie și ale Sfântului Serafim de la Sâmbăta de Sus, ca sprijin și călăuză în slujirea sa”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Tot sâmbătă, la Mănăstirea Radu Vodă din București, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Mihai‑Iulian Grobnicu, inspector eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pe seama bisericii Fundației „Sfânta Tecla” din București, și întru diacon pe teologul Andrei Sumedrea, coordonator al Serviciului tehnic din cadrul Sectorului monumente și construcții bisericești al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pe seama bisericii Parohiei Cățelu, județul Ilfov.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre Sfântul Mucenic Ignatie, ca model de dragoste, credință și smerenie: „Biserica ne arată oameni care, de‑a lungul vremurilor, au bătut stăruitor la poarta Împărăției lui Dumnezeu. Unul dintre aceștia a fost un părinte apostolic, un martir din perioada de început a Bisericii, pe care Biserica îl cinstește astăzi: Sfântul Ignatie Teoforul. «Teofor» înseamnă «purtător de Dumnezeu », dar există în tradiția Bisericii ideea că el a fost purtat de Dumnezeu încă din copilărie. A fost unul dintre pruncii asupra cărora Dumnezeu a privit. Atunci, Mântuitorul vorbea despre nevinovăția și curăția pruncilor și le spunea ucenicilor că, dacă nu vor fi asemenea acestora, nu vor putea pătrunde în Împărăția cerurilor”.

La finalul slujbei, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor i‑a felicitat pe cei doi clerici prospăt hirotoniți, urându‑le o slujire rodnică și binecuvântată.