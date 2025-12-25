Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Bucuria Crăciunului la Catedrala Mitropolitană din Iași

Știri
Un articol de: Flavius Popa - 25 Decembrie 2025

Marea sărbătoare a Întrupării Mântuitorului Hristos, Nașterea Domnului, a adunat sute de persoane la Catedrala Mitropolitană din Iași, care au luat parte la slujba de Crăciun. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în această dimineață de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Numeroși ieșeni au sosit astăzi dimineață, îmbrăcați în haine de sărbătoare, la Catedrala din Iași pentru a participa la sfintele slujbe oficiate cu prilejul Nașterii Domnului. Alături de ierarh au luat parte, la Sfânta Liturghie, părinții slujitori ai ansamblului mitropolitan.

După citirea Sfintei Evanghelii, părintele arhimandrit Dosoftei Șcheul, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, a dat citire Pastoralei de Crăciun, intitulată „Nașterea lui Hristos - începutul vieții celei noi”.

După cântarea Axionului praznical, tânărul teolog Mihail Melnic a primit hirotonia întru diacon, urmând ca în perioada următoare să primească Taina Preoției pe seama Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Drislea, județul Botoșani. Atmosfera festivă a continuat cu buchetul de colinde interpretat de Corul „Sanctus”, dirijat de Costel-Mirel Nechita, care a readus în inimile celor prezenți bucuria duhovnicească a Crăciunului.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a explicat bucuria cea mare pe care Dumnezeu a făcut-o lumii întregi și creației Sale prin Întruparea Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos:

„Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos: zi de mare bucurie, zi de intensă mângâiere duhovnicească, zi de mare nădejde în milostivirea lui Dumnezeu. Este zi de bucurie, pentru că Dumnezeu Cuvântul S-a făcut trup. Este zi de aleasă mângâiere duhovnicească pentru că Dumnezeu S-a coborât pe pământ, pentru a-l ridica pe om la cer. Este zi de mare nădejde pentru om, pentru că Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca pe om să-l facă Dumnezeu. Bucuria, mângâierea duhovnicească și marea nădejde întru Dumnezeu sunt exprimate de Sfântul Proroc Isaia în cuvinte prin care încearcă să cuprindă veselia acestei zile. Și zice El: «Săltați ceruri și vă bucurați! Tu, pământule, veselește-te! Munților, săltați de bucurie, că Dumnezeu a mângâiat pe poporul său, și cei ai lui Dumnezeu aflați în necaz de multă mângâiere s-au bucurat». Și ce poate fi mai mare decât această bucurie? Nimic pe pământ și în cer nu poate fi mai mare decât bucuria pe care Dumnezeu a făcut-o pământului prin a-Și arăta fața Sa de tată, suprema Sa iubire pentru noi, făcându-ne pe noi nici mai mult, nici mai puțin decât fii și fiice ai/ale împărăției lui Dumnezeu”.

 La sfârșitul slujbei, toți cei de față au fost binecuvântați de Părintele Mitropolit.

