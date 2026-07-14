Două noi odoare sfinte pentru biserica din Stroiești

Duminică, 12 iulie 2026, începând cu ora 18:00, la biserica Parohiei Stroiești din localitatea Fierbinții de Sus, judeţul Ialomiţa, a avut loc un deosebit eveniment duhovnicesc, prin care patrimoniul sfântului lăcaș s-a îmbogățit cu două prețioase odoare de cult: Icoana Maicii Domnului Prodromița și icoana Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul.

Cele două icoane au fost sfințite după săvârșirea Tainei Sfântului Maslu. Slujba a fost oficiată sub protia părintelui Aurel Berbec, protopop al Protopopiatului Urziceni, împreună cu un sobor de preoți din Fierbinți-Târg și din parohiile învecinate.

La acest moment de aleasă bucurie duhovnicească au participat numeroși credincioși din cele cinci parohii ale orașului Fierbinți-Târg și din localitățile apropiate, care au venit să se roage și să fie părtași la bucuria acestui eveniment.

La finalul slujbei, părintele protopop Aurel Berbec a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, subliniind importanța duhovnicească a momentului și rolul sfintelor icoane în viața liturgică și spirituală a credincioșilor. Totodată, a felicitat comunitatea parohială și pe părintele paroh Andrei Adrian pentru implicarea și osteneala depusă în îmbogățirea patrimoniului bisericii.

În cuvântul său de mulțumire, părintele paroh Andrei Adrian și-a exprimat recunoștința față de părintele protopop, față de preoții slujitori și față de toți credincioșii care au participat la acest eveniment de suflet, rugând pe Bunul Dumnezeu și pe sfinții ocrotitori să reverse asupra tuturor pace, sănătate și binecuvântare.

Prin acest moment deosebit, comunitatea Parohiei Stroiești a trăit o adevărată sărbătoare a credinței, iar noile icoane sfințite vor rămâne de acum înainte izvoare de rugăciune, întărire și mângâiere pentru credincioși.