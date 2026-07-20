Duminica a 7-a după Rusalii la Paraclisul Catedralei Naționale

În Duminica a 7‑a după Rusalii, 19 iulie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a poposit la Paraclisul Catedralei Naționale din București, unde a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară, înconjurat de soborul de slujitori ai sfântului lăcaș. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a tâlcuit principalele învățături desprinse din pasajul biblic rânduit spre citire, din Sfânta Evanghelie după Matei (9, 27‑35), care relatează vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul împreună cu soborul de slujitori ai sfântului lăcaș: părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; pr. Ion Dragomir, consilier patriarhal; pr. Codruț‑Marian Toader, inspector eparhial; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, și diac. Adrian Butuc.

Imediat după citirea pericopei evanghelice, Preasfinția Sa a explicat că vindecarea celor trei persoane reprezintă rodul credinței lor puternice în Fiul lui Dumnezeu, Doctorul care vindecă sufletul și trupul omului aflat în suferință.

„Evanghelia rânduită spre citire astăzi de la Sfântul Evanghelist Matei ne pune înainte două minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos: vindecarea a doi orbi și tămăduirea unui mut demonizat. (…) La prima vedere, această minune pare doar o continuare firească a celei precedente. În realitate, Sfântul Evanghelist Matei așază alături cele două vindecări pentru a ne descoperi o lucrare și mai cuprinzătoare a Mântuitorului Hristos. Dacă în cazul orbilor Hristos redă lumina ochilor, în cazul mutului El redă glasul, puterea de a vorbi. Lumina și cuvântul sunt două daruri fundamentale ale omului, iar Domnul le restaurează pe amândouă. (…) Evanghelia de astăzi nu vorbește numai despre doi orbi și despre un om mut, ci despre fiecare dintre noi. De la acești orbi din Evanghelie învățăm și noi puterea rugăciunii stăruitoare. Ei nu s‑au oprit la primul obstacol, nu s‑au lăsat descurajați de mulțimea care îi înconjura și nici de faptul că, aparent, Domnul nu le răspundea imediat. Au continuat să strige, pentru că iubirea adevărată față de Dumnezeu nu renunță. Rugăciunea nu înseamnă a‑L convinge pe Dumnezeu să facă ceea ce nu dorește. Dumnezeu este mai iubitor decât putem noi înțelege. Rugăciunea schimbă însă inima celui care se roagă și îl așază în comuniune cu Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Anastasis” al Paraclisului Catedralei Naționale.