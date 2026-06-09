Duminica Tuturor Sfinților în parohia bihoreană Ciuhoi

În Duminica Tuturor Sfinților, 7 iunie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Ciuhoi, Protopopiatul Marghita. Ierarhul i‑a binecuvântat pe credincioșii prezenți.

Reflectând asupra legăturii profunde dintre Rusalii și Duminica Tuturor Sfinților, după citirea Sfintei Evanghelii (Matei 10, 32‑33; 37‑38 și 19, 27‑30), ierarhul a ținut un cuvânt de folos duhovnicesc despre faptul că venirea Duhului Sfânt în lume are ca scop sfințirea omului și reașezarea lui în comuniunea iubitoare a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Sfinții reprezintă tocmai mărturia că această chemare poate fi împlinită, fiind rodul cel mai important al lucrării Duhului Sfânt și anticiparea lumii înnoite pe care Dumnezeu o pregătește: „Venirea Mângâietorului în lume este pentru sfințirea noastră, a oamenilor, iar rodul cel mai de preț al lucrării Duhului Sfânt este sfințirea oamenilor și a lumii, pregătind omenirea și întregul univers pentru înnoire”.

Răspunsurile liturgice de la strană au fost oferite de corul parohial, format din copii și tineri și dirijat de preoteasa Ioana Roman, care este și profesor pentru învățământul primar la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea.

La finalul slujbei au vorbit pr. Călin‑Gheorghe Cotrău, protopopul Marghitei, şi pr. paroh Adrian‑Ioan Roman. În semn de prețuire și recunoștință, Preasfințitul Părinte Sofronie a primit din partea preotului paroh o icoană a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii sfântului lăcaș.