Evaluarea finală a studiilor liceale pentru seminariștii din București

Seminarul Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București a găzduit miercuri, 10 iunie 2026, examenul de certificare a competențelor profesionale dobândite de elevii claselor terminale, la finalul celor patru ani de studiu în cadrul instituției de învățământ teologic din Capitală. Evaluarea s‑a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Examenul, care marchează încheierea parcursului liceal al seminariștilor, a cuprins două probe. Prima a constat într‑o evaluare practică, ce a inclus subiecte din mai multe discipline studiate pe parcursul celor patru ani. Cea de‑a doua probă a presupus susținerea unei lucrări științifice, elaborată sub îndrumarea unui profesor de specialitate din domeniul teologic.

Comisia de evaluare a fost alcătuită din cadre didactice ale instituției de învământ, fiind prezidată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Părintele profesor Dan Toader, cadru didactic la Seminarul Teologic Ortodox din București, a vorbit despre semnificația și specificul examenului de certificare susținut anual de absolvenții instituției: „Începuturile cursurilor seminariale sunt pline de emoții și de speranțe, iar acestea, pe parcursul celor patru ani de studiu, se transformă, nădăjduim, în roade și împliniri pentru toți cei care trec prin școala noastră. Aici, în acești patru ani de formare, elevii au prilejul să se apropie mai mult de credință, să dobândească atât cunoștințe teologice, cât și practice, astfel încât să poată face față provocărilor timpului și chemării pe care o vor îmbrățișa atunci când vor ajunge să slujească Biserica. Astăzi facem bilanțul acestor patru ani de studiu, culegând roadele prin examenul de atestat, examen care evidențiază pregătirea elevilor, devenirea și formarea lor atât pe plan teoretic, teologic, cât și practic. Nădăjduim că acest examen dovedește, pentru fiecare în parte și pentru noi, ca școală, că timpul petrecut aici a fost unul folositor”, a declarat pr. prof. Dan Toader pentru TRINITAS TV.

Examenul de certificare a competențelor profesionale are loc înaintea examenului de bacalaureat, pe care absolvenții seminariilor teologice ortodoxe din țară îl susțin la finalul studiilor liceale.