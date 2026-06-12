Festivități de premiere a olimpicilor din București

Zilele trecute au fost marcate de festivitățile de premiere a elevilor bucureșteni de gimnaziu și liceu care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de Religie, Cultul ortodox, și la Olimpiada interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate românească”.

Desfășurate în mai multe locuri din București, evenimentele au fost coordonate de protoieriile celor șase sectoare. Elevii cu performanțe remarcabile la cele două competiții educaționale au fost felicitați și au primit diplome și daruri.

Seria de evenimente a fost deschisă joi, 28 mai, când a avut loc festivitatea de premiere a celor 192 de elevi din sectorul 1 al Capitalei, la Biserica Kretzulescu. Părintele protoiereu Victor‑Lucian Georgescu a declarat că această festivitate „este un act de mulțumire față de elevii care s‑au silit să învețe mai mult decât ceea ce este în programa obișnuită la școală, să facă efortul de a acoperi teme în mod aprofundat și de a obține rezultate frumoase”, iar Cristinel Rusu, inspector eparhial, a evidențiat că numărul de elevi, care crește de la an la an, „nu poate decât să ne ducă cu gândul la cel puțin două concluzii esențiale: faptul că ora de religie nu este doar o materie între alte materii, ci o disciplină care oferă tinerilor un răspuns la căutările interioare și, în al doilea rând, acest număr mare de elevi se datorează profesorilor de religie”.

Tot în acea zi a avut loc și premierea celor peste 230 de elevi din sectorul 6 al Capitalei, la sala de festivități a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”. Părintele protoiereu Cătălin Dabu a subliniat că „acest eveniment ne dă convingerea că familia creștină are un viitor frumos, asigurat de copii minunați, care sunt convins că la vremea lor vor aplica în fapt, în viața lor de zi cu zi, învățătura cea bună și folositoare pe care au deprins‑o”.

Miercuri, 3 iunie, alte două protoierii au organizat festivități de premiere. În sectorul 3 al Capitalei, peste 240 de tineri olimpici au fost premiați în prezența părinților, cadrelor didactice și clericilor la Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”‑Titan. Părintele protoiereu Florin Nectarie Busuioc a evidențiat că evenimentul a adus bucurie în rândul copiilor și părinților: „Am oferit copiilor, pe lângă diplomele care se oferă în această situație, premiile pe care ei le‑au obținut și o punguță cu daruri: iconițe, cărți, cruciulițe, ceea ce a produs bucurie atât în rândul copiilor, cât și în rândul părinților”. De asemenea, prof. Dragoș Ioniță, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul ISMB, a evidențiat că numărul participanților crește constant, ceea ce „este un lucru îmbucurător. Crește și dificultatea, trebuie să recunoaștem, a organizării acestor olimpiade și a premierii acestor olimpiade, însă merită tot efortul”.

Totodată, a avut loc și premierea olimpicilor din sectorul 5 al Capitalei, la Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal. Părintele Valer Ulican, protopop al Protoieriei Sector 5 Capitală, a mulțumit celor 143 de elevi premianți și tuturor celor implicați și și‑a exprimat „recunoștința pentru efortul, dorința, educația și performanța acestor minunați elevi olimpici, precum și distinșilor dascăli, care au dăruit pentru aceste performanțe toate competențele dânșilor, dar mai ales mult drag și dorință misionară”.

În sectorul 2, miercuri, 10 iunie, cei peste 200 de elevi olimpici la cele două competiții au fost premiați la Biserica „Sfântul Dumitru”‑Colentina. În deschiderea evenimentului, părintele protoiereu Mihai Cristian Popescu a rostit un cuvânt de felicitare: „Este o zi de bucurie pentru că astăzi copiii sunt premiați la Religie și la Spiritualitate și Cultură românească și, pe această cale, îi felicităm în primul rând pe părinți, pe bunici, preoții în parohiile cărora acești copii duminică de duminică merg la biserică”. De asemenea, arhid. lect. dr. Eugen Maftei, consilier eparhial, a subliniat că aceste concursuri „sunt privite ca o competiție, dar trebuie să înțelegem că această competiție nu este cu celălalt, cu cel de lângă noi, ci cu noi înșine, ca să punem în valoare talanții cu care Dumnezeu ne‑a înzestrat”.

Ultimul dintre aceste evenimente l‑a reprezentat cel de joi, 11 iunie, de la Parohia „Sfântul Ilie”‑Rahova din Protoieria Sector 4. Părintele protoiereu Ionuț Bărbulescu a evidențiat că pentru slujitorii sfintelor altare „este o mare bucurie faptul că avem atât de mulți elevi care sunt preocupați să cunoască frumusețea învățăturii Mântuitorului Hristos”. De asemenea, pr. Mihai‑Iulian Grobnicu, inspector eparhial, a spus că elevii, în cele două concursuri, „nu încearcă neapărat să răspundă la niște întrebări, ci încearcă să‑și formuleze întrebări despre ce este Dumnezeu, ce înseamnă să fii om bun, ce înseamnă să fii credincios”.

Toate premiile acordate au fost asigurate cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor, al protoieriilor organizatoare, al parohiilor, precum și al mai multor sponsori și parteneri.